Los escritores han sido personajes destacados en la sociedad, pero muchas veces han estado marginados llevando una vida precaria. En la antigua Grecia, la mayoría de los filósofos eran personajes con oficios paralelos y algunos estaban casi fuera de la comunidad. Aristóteles, por ejemplo, dictaba sus clases en un gimnasio ubicado en las afueras de Atenas. Sócrates trabajó un tiempo como escultor. El estoico Cleantes de Asos, primero fue boxeador y luego filósofo. Siglos más tarde vemos que Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, fue militar y recaudador de impuestos, William Shakespeare, escritor de Romeo y Julieta entre otras famosas obras, trabajó en diversos oficios para sostenerse, todos relacionados con el teatro, siendo conocido primero como actor que como dramaturgo. François-Marie Arouet “Voltaire” desempeñó varios cargos públicos, mientras escribía sus grandes obras.

En algunos casos existían los mecenas, personajes que colaboraban eficazmente con las actividades culturales, ayudando a los artistas y escritores para que pudieran dedicarse de lleno a su actividad. De todas maneras, es triste reconocer que algunos escritores viven en precarias condiciones y su trabajo no ha sido suficientemente valorado.

Afortunadamente en el siglo XXI algunos escritores han logrado vivir holgadamente de su trabajo y dedicarse de lleno a escribir. Por ejemplo E. L. James acumuló mucho dinero con una serie de libros, de los cuales algunos hoy son llevados al cine. Dan Brown, se enriqueció con la venta de sus libros y películas, y J. K. Rowling, considerada una de las mujeres más ricas de Inglaterra, con su obra más famosa “Harry Potter”, que esta representada en libros, películas y parques de atracciones. Gabriel García Márquez, autor de “Cien años de Soledad”, no fue un hombre rico, pero logró vivir cómodamente buena parte de su vida.

No todo está siendo color de rosa para los escritores. Podemos destacar que algunos no reciben dividendos por su trabajo intelectual y es una de las razones de la huelga de los guionistas en Estados Unidos. Con la llegada de las plataformas de “streaming” todos pensábamos que el trabajo y las ganancias de los guionistas se multiplicaría. La fórmula para el éxito de la industria es entregar un escrito y recibir regalías por las emisiones o publicaciones de cada texto, pero no. La tendencia es a recibir un solo pago y a no recibir residuales como en el pasado. En la actualidad se han disminuido los derechos de autor y por eso los escritores se rebelan porque consideran que no reciben lo justo por su talento. Es una discusión de toda la vida: siempre la actividad cultural es difícil de valorar y para algunos no tiene importancia. El trabajo creativo y el manual forman un todo que hace posible la vida moderna.