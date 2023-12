En la víspera de Año Nuevo

El 24 de diciembre el mundo celebró el nacimiento de Jesús de Nazaret y el 1 de enero celebrará el inicio del nuevo año. Lo curioso es que ninguna de las dos fechas es exacta ni tiene una lógica racional: Jesús nació y vivió en vigencia del calendario Juliano, aquel que impuso el célebre político y militar Julio César en el año 46 antes de Cristo para sustituir el año lunar de los romanos por el año solar, y la costumbre de contar el comienzo del año desde el mes de “ianaurius” en honor al dios Jano (en la mitología romana, el dios de dos caras, de los comienzos y los finales, de las transiciones) surgió en las fiestas paganas romanas en la época en Europa en que las noches se acortan y los días empiezan a alargarse después del solsticio de invierno.

En 1582, tras quince siglos de vigencia del calendario Juliano, el Papa Gregorio XIII y su grupo de astrónomos y sabios recalcularon los tiempos, eliminaron once días del año, ajustaron los meses de seis semanas e impusieron el nuevo calendario que actualmente nos rige y cuya adopción inició poco a poco primero por el mundo católico y que luego tardó 210 años en regir en Inglaterra y dos siglos más para entrar en vigencia en Rusia y en los países ortodoxos, y que aún no rige en buena parte del mundo. En el nuevo calendario “precisaron con sentido católico” las fechas de inicio de año que antes había fijado el Senado Romano, la cuaresma, la semana santa, la asunción, la navidad etc.

De manera que las fechas de la “nochebuena” y del “añonuevo”, como todas las fechas religiosas y muchas de las laicas (incluido el día de Reyes y la llegada de Colón a América), en realidad no sucedieron en los días y fechas que nos han enseñado y creemos. Se dice por ejemplo que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero en esas fechas España ya había adoptado el calendario Gregoriano mientras que Inglaterra aún se regía por el calendario Juliano, con lo cual es claro que en realidad no murieron el mismo día. En el caso de Cervantes, ahora se cree que murió varios días antes: No solo por ese desface de calendarios sino porque en aquellos tiempos se registraba como fecha de defunción la del entierro. Y en el caso de Shakespeare, éste murió el 23 de abril del calendario Juliano, que correspondería a algo así como el 3 de mayo del calendario Gregoriano.

Lo mismo ocurre con el triunfo de la Revolución Bolchevique, efemérides que los libros ubican oficialmente en octubre de 1917, sin tener en cuenta que en ese momento en Rusia aún no se había adoptado el calendario Gregoriano, y según este calendario el acontecimiento habría ocurrido en noviembre.

Lo anterior reitera que la medición del tiempo y la fijación de fechas no es más que una invención humana estratégicamente diseñada en los calendarios de todas las épocas para dividir el año, y que la Navidad así como la finalización de un año y el inicio del siguiente, bien podría haberse fijado en cualquier otras calendas.

No obstante, en nuestra arraigada tradición despediremos con algo de nostalgia el año que termina y le daremos la bienvenida con ilusión al que llega.