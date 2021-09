La Ciudad de los Parques

Cuando llegamos a Bucaramanga encontramos una ciudad muy parecida al Socorro. Alrededor del parque García Rovira había unas casas muy grandes con solares y algunas con balcones. No era muy diferente a la capital comunera, pero sí tenía una característica: varios parques adornaban la ciudad. También embellecían la ciudad el Parque Centenario, el de Bolívar y el De los niños. Esta era la característica de la capital del departamento que la diferenciaba del Socorro. No había amplias avenidas y las gentes de buena fortuna vivían en el barrio Sotomayor y en los alrededores del parque Bolívar. Con mis ojos de niño observaba la ciudad, pero no le encontraba mucha diferencia con mi tierra natal. Lo que sí era totalmente novedoso eran los buses urbanos que no había en el Socorro.

La ciudad fue creciendo en forma maravillosa y surgieron amplias avenidas y otros parques. Pronto apareció la Universidad Industrial de Santander, el colegio San Pedro Claver fue trasladado y ahí se formó el colegio Santander. Pero lo que sí siguió siendo emblemático fue el crecimiento de los parques o pulmones de la ciudad. Al mismo ritmo de las avenidas como la 36, la Rosita, los bulevares, cuyo nombre hacia sentir orgullosos a los bumangueses porque había algo parecido a las avenidas de París, la ciudad más famosa del mundo.

Pero indudablemente la nota característica de nuestra ciudad son los parques y de ahí el apelativo que se le ha colocado. Pero este emblema tan significativo debe tener una respuesta del gobierno para que pueda adornarse también con el de Ciudad Bonita. Es preciso señalar que algunos parques de la ciudad permanecen en un verdadero abandono y otros se han convertido en el recinto casi permanente de jóvenes viciosos que con su rostro triste y mirada vaga observan su futuro. Es preciso entonces que permanentemente se estén vigilando y que los arreglos pertinentes sean hechos con prontitud para que no se vea desaseo, olvido y abandono.