La presentación de los candidatos presidenciales es confusa. Desafortunadamente no concretan sus programas ni están respaldados por partidos con ideologías coherentes. Además de la proliferación de aspirantes a la primera magistratura, sus planteamientos no avizoran un futuro positivo para la república. En primer lugar, lo que llaman partidos son grupúsculos sin una orientación seria. Si Duverger regresara a este mundo su llanto sería infinito. Los nuevos partidos y las candidaturas presidenciales me traen a la mente un refrán de mi amigo Alonso Carrascal, ya fallecido, quien para señalar ideas confusas decía que se trataba de “el cultivo de la Badea y de la inmortalidad del mico”.

La politóloga Carmen Cecilia Pérez en un interesante artículo vaticinó la proliferación de los partidos. Nos falta la segunda parte del estudio sobre los resultados de este desmembramiento de las viejas colectividades. De todas maneras, es preocupante la inconsistencia de los grupos políticos y de los aspirantes al poder. En todos los países democráticos las campañas políticas están adornadas por ideas sobre la forma de gobierno. Podemos observar cómo en los Estados Unidos la campaña presidencial mostraba ideas disímiles. Los republicanos proponían mantener un gobierno fuerte, mientras los demócratas una administración liberal. Y ya en el gobierno hemos visto como Biden cumple su programa de gobierno, muy diferente al de su antecesor.

Es preocupante que el hecho de existir muchos partidos con ideas incoherentes no traigan consigo una mejor democracia. Por otro lado, es curioso cómo algunos candidatos insisten con vehemencia en no tener nexos con ninguno de los partidos tradicionales. Parecen que el desorden ideológico les da fortaleza. O al menos eso creen ellos. Recordemos una historia dolorosa que ocurrió durante la regeneración de Núñez. Para tratar de sustituir a los partidos radical, independiente, liberal y conservador aparecieron los nacionalistas y los históricos. Una pugna entre ellos sobre la construcción del canal de Panamá aceleró la independencia del Istmo. El epílogo de todo fue la célebre frase del presidente norteamericano: “I Took Panamá”.