La Mesa de los Santos, antigua Jeridas, es uno de los lugares más bellos de Santander. Fue asiento de la etnia Guane, cuya característica principal fue la elaboración de textiles, muestra de ellos se encuentran actualmente en la Casa de Bolívar. Y quien continuó con esta tradición fue el héroe bumangués Custodio García Rovira, quien poco antes de ser fusilado durante el régimen del terror organizó la primera fábrica de textiles en la ciudad del Socorro. Queda el paisaje, los recuerdos en los caminos y las viejas casonas la adornan.

En la actualidad existe un boom del turismo en Colombia y en especial en Santander. Queremos ser como los egipcios y los griegos. Abandonamos la vieja tradición de comerciantes e industriales por razones que todavía los investigadores no han explicado. Se acabó Forjas, Trefilco no existe, Chiquitina es un recuerdo, Coltabaco se retiró, Transejes y muchas otras empresas solo están en la relación de los estudiantes de ingeniería Industrial.

Ahora, se está tratando de revivir la producción con la llamada economía naranja, que no podrá sustituir al viejo empeño de los antiguos empresarios. Pero todavía nos queda una economía que puede dar algunos frutos aunque no con la fortaleza de la vieja producción. A pesar de todo, el turismo queda como una especie de reciclaje.

Pero esta actividad requiere de una inversión especial. No podemos competir sin la infraestructura necesaria para ser agradable la estancia de los visitantes. Además de buenos hoteles se requieren vías de comunicación modernas, buenos acueductos y agua potable, como necesitan los turistas. Desafortunadamente, la infraestructura es precaria, hay lugares donde no hay agua y el fluido eléctrico es efímero. De ninguna manera es posible una empresa turística en lugares donde se utiliza el agua lluvia para recogerla en tanques y así poder sobrevivir. Es el mismo sistema que usaban los cavernícolas. Igualmente, no se cuenta con un acueducto y con un buen suministro de luz. Sin luz ni agua no es posible el turismo en la Mesa de los Santos.