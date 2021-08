Una nueva cultura

Uno de los héroes de mi infancia, además de Tarzán, Dick Tracy y Mandrake fue Robín Hood. Este personaje del folclore inglés medieval fue un bandido que vivía en los bosques de Sherwood, asaltaba a los ricos y repartía sus ganancias a los pobres. Tarzán, otro héroe de la infancia, era un lord inglés quien a veces sin razón alguna maltrataba a los nativos africanos. Muchos héroes de la niñez eran ladrones enaltecidos. Todo esto iba formando una especie de cultura de la corrupción. Ahora bien, a nivel nacional en nuestro país uno de nuestros héroes patrios, Francisco Antonio Zea, utilizó el préstamo inglés para llevar una vida elegante en Inglaterra y casar sus hijas.

En los tiempos modernos vemos con horror que nuestro país es víctima de la corrupción. Es tan grave está situación que parece que nos encontramos con un fenómeno cultural. Las drogas alucinógenas han invadido al país y hemos cubierto los campos con cultivos de marihuana y cocaína. Nos encontramos con un fenómeno tan peligroso que ya hay voces autorizadas que piden la legalización de la droga. Les sirve de ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos cuando prohibieron el alcohol. La única solución que encontraron los norteamericanos a la guerra por el licor fue la legalización de la venta. Curiosamente también hubo héroes en esta guerra como Al Capone y John Dillinger.

En la actualidad, en nuestro país los malos manejos se han apoderado del sector privado y el oficial. Algunos ilusos creyeron que la corrupción tenía como origen los partidos políticos. Como solución resolvieron acabar con los partidos tradicionales y fomentar la formación de grupúsculos políticos, que casi son de garaje. No tienen ideología, no tienen voluntad de poder y, por lo tanto, son incapaces de gobernar. Esos movimientos débiles son también víctimas de malos manejos y nos encontramos entonces con un país que parece una burbuja de corrupción. Sentí un gran dolor al ver camino a la cárcel a magistrados. En mi universidad y en la docencia siempre admiré las altas cortes. Parece que la administración de justicia no es eficaz. Y de contera, los falsos positivos han demostrado una ineficacia abrumadora. Si no le damos un vuelco total a la justicia, nuestro país seguirá a la deriva.