Más prioridades ambientales

Opinión de Gustavo Galvis Hernández.

Continúo en esta columna de opinión con las que considero son prioridades ambientales que se espera sean incluidas en los planes de desarrollo de los municipios del área metropolitana. En la anterior escribí sobre la educación ambiental, más arborización en las áreas urbanas, y en las rurales, en especial en sus cuencas hídricas; además, la protección de los bosques de los cerros orientales y los de la escarpa occidental, un privilegio verde para el paisaje y la calidad del aire.

* Creación de la Secretaría de Ambiente en Bucaramanga. El tema ambiental hoy está y seguirá estando en el foco de todo, en lo regional, nacional y mundial. Los efectos desastrosos del cambio climático y el calentamiento global, la deforestación y la contaminación, son noticias cotidianas.

* Conservación, protección y vigilancia especial del páramo de Santurbán, que es la fuente de agua para la ciudad y otros municipios. Continuar con la compra oficial de más áreas del páramo, como ya se ha hecho. También un programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con las comunidades campesinas para que se integren más a su conservación, gestiones que podrían ser realizadas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

* Continuar con las gestiones en lo local y nacional, en equipo con la CDMB, para el desarrollo del proyecto de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) del río de Oro, convertido en cloaca.

* Limpieza continua de las quebradas de los municipios del área metropolitana, que por la incultura ambiental de muchos, son su basurero de residuos sólidos.

* Economía Circular. Programas para motivar u obligar en residencias, locales comerciales e industrias, la separación en la fuente- en bolsas blancas- del plástico, papel, cartón, vidrio y metales, importante par el reciclaje. Aplicar las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Lo ideal también, bolsa verde para los residuos orgánicos y negra para los desechables. Necesaria la participación de las empresas de aseo.

* Acciones efectivas contra la contaminación sonora. Menos ruido de fuentes fijas y móviles, más calidad de vida. Aplicación estricta del Código Nacional de Policía en bares, discotecas, tiendas de barrio, vecinos ruidosos, perifoneo en las calles, etc. No a las motos-ruido. Un sector urbano sin ruido y verde, no tiene precio.

* Programas y acciones contra la contaminación atmosférica de fuentes fijas y móviles. También acciones contra la contaminación visual que afecta mucho la estética urbana.