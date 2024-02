Alcaldes trabajando en equipo

Para destacar la determinación de los nuevos alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón- área metropolitana- de trabajar en equipo para gestionar la solución de los problemas comunes y que sólo con acciones coordinadas se podrán obtener resultados concretos.

Aunque son numerosos los temas, no sobra recordar algunos por la importancia que tienen para la sosteniblidad económica, social y ambiental. Lograr avances contra la inseguridad es fundamental. Muy necesario más agentes de policía, bien equipados para su movilización y acción; también más cámaras de seguridad localizadas en sitios estratégicos.

Prioritario también un Sistema Integrado de Transporte Masivo moderno, seguro, cómodo y ambientalmente sostenible que motive su uso a mucha gente. Menos carros y motos en las vías, menos caos y desorden en calles y aceras por la indisciplina de conductores que poco les importa las normas de tránsito. Importante además incentivar la construcción de más parqueaderos públicos. Necesario también el incremento sustancial del número de agentes de tránsito; hay muy pocos para los centenares de miles de vehículos circulando. No más motos por las aceras. No más motos- ruido, sin exosto; lo quitan a propósito para más contaminación acústica.

Tampoco permitir más “cuadras ruido” de inseguridad y desorden que acaban con la tranquilidad del vecindario. Que se hagan cumplir las normas contra el ruido en locales, bares o discotecas; deben estar técnicamente aisladas para el ruido y operando en horarios razonables.

Otro tema fundamental es el relacionado con el relleno sanitario El Carrasco, el sitio de disposición final de los residuos sólidos- aproximadamente 1.200 toneladas diarias- del área metropolitana y otros municipios. A corto plazo no veo más alternativa que su modernización y mejoras en diferentes aspectos como la planta de lixiviados. Para uno nuevo, lograr la licencia ambiental y aprobación de las comunidades del entorno donde se proyecte es muy complejo. Oportuno repasar el Acuerdo de Escazú una ley de la República. Y no olvidar la crisis que hubo con su impacto ambiental y emergencia sanitaria con calles y andenes convertidas en basurero al no poderse llevar los carros recolectores al Carrasco. Desafortunadamente hay muy poca separación en la fuente de residuos- plástico, cartón, papel, metales y vidrio- para el reciclaje. Está también el proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR- del Río de Oro. Mucho por hacer los alcaldes en equipo.