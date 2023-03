Buen ministro

Hay que reconocer que ha salido del equipo ministerial del actual gobierno un profesional con muy buena formación académica y trayectoria profesiónal en importantes organizaciones nacionales e internacionales. Me refiero a Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación con máster en economía de la Universidad de Los Andes y un doctorado en la Universidad de California. Además, humanista, intelectual, y autor de varios libros. Su buen desempeño como ministro de Salud durante seis años le dio la oportunidad de conocer ampliamente el sector, sus debilidades y fortalezas, experimentadas personalmente cuando sufrió un cancer linfático y se sometió a los respectivos tratamientos médicos que lo sacaron adelante. Esto lo relata en su libro titulado: Hoy es siempre todavía.

Su experiencia y conocimientos sobre el sistema de salud del país lo motivaron a escribir un documento bien argumentado que resalta las fortalezas frente a los riesgos de cambiarlo o desmejorarlo. Se filtró su contenido y le costó su salida del cargo; todo por estar en sintonía con el contenido de otro de sus libros escrito hace algunos años titulado: Hay que llevar la contraria. Pues por opinar diferente, lo sacaron. Desde luego como se dice, hay que construir sobre lo construido, sin poner en peligro los logros obtenidos para el sistema de salud con la aplicación de la reconocida Ley 100 de 1993 que lo mejoró sustancialmente.

Y ojalá que lo ocurrido con el exministro Gaviria no sirva para motivar al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo a retirarse, pues sus conocimientos y amplia experiencia han sido definitivos para que no se pierda en gran medida en el país la confianza inversionista, definitiva para la generación de empleo y para que no se desmejoren los indicadores macroeconómicos que son fundamentales.

Y que se desarrollen las estrategias, planes y proyectos definidos recientemente en el ministerio de Educación para fortalecer con urgencia el sistema educativo nacional con el mejoramiento sustancial de su calidad y cobertura urbana y rural; mejorar el posicionamiento de maestros y profesores con estímulos, capacitación y actualización permanente, requisito necesario para lograr un mejor nivel de desarrollo para el país en lo económico, social y ambiental. Ha sido la fórmula aplicada en los países más desarrollados del mundo, más aún cuando la competencia es global y cada día más exigente.