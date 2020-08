“San Isidro labrador, quite el agua y ponga el sol”. Cómo pasa el tiempo. En lo que se llamaba “una rogativa” liderada por un sacerdote, era la frase que piadosamente repetían, como un mantra, los habitantes del caserío y los campesinos de las veredas para que no lloviera tanto. Me refiero al corregimiento de Olival del municipio de Suaita, en donde por su privilegiado e intenso régimen de lluvias lo llaman “cielo roto”. Muchos bosques con abundante fauna y flora adornaban la región. Los machetes y las hachas todavía no habían hecho- con el avance de la potrerizacion sin planificación alguna- tantos daños ambientales por la devastadora deforestación causante de erosión, sedimentación de fuentes de agua y ahora, su escasez en cualquier verano suave en centenares de municipios del país.

Lejos estaba el tema del calentamiento global, del derretimiento de los casquetes polares, acidificación de los océanos, desertificación, aire tóxico, contaminación de mares, ríos y quebradas, extinción de las especies por la destrucción de sus hábitats- bosques y páramos- ni del Antropoceno, la nueva era planetaria de desastres ambientales causados, esta vez por la especie humana y su explosión demográfica imparable demandando y explotando de la Tierra toda clase de recursos naturales finitos.

En este contexto, recuerdo hace unos años a Ricardo Lozano- actual ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando era director del IDEAM, dictando una conferencia sobre el sistema climático del país. Le pregunté el porqué de una mancha celeste en el mapa de Colombia sobre el área de Suaita, Olival, Gámbita y Encino. Me respondió que por el abundante régimen de lluvias gracias a los bosques de los ahora denominados parques naturales de la Serranía de los Yariguíes, y Virolín o Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto del Río Fonce, con sus bosques de robles donde nacen varios ríos, entre ellos el Oibita. Gran ejemplo para no deforestar.