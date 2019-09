Falta mucha cultura ciudadana, que se entiende como “el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana, y que determinan las formas y la calidad de la convivencia e influyen sobre el respeto del patrimonio común”.

En este contexto, es bueno recordar que fue Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, quién como un propósito superior de su gestión de gobierno, desarrolló una fuerte estrategia con diversas actividades pedagógicas permanentes en las calles de la ciudad para inducir a los ciudadanos al buen comportamiento y cumplimiento de las normas cívicas. Los resultados fueron positivos.

Qué bueno fuera que se diera al tema la importancia que merece y se crearan en los municipios las Secretarías de Cultura Ciudadana para disminuir los malos comportamientos, que miles de personas realizan diariamente contra el civismo y la sana convivencia.

No es sino salir cualquier día a la calle para verlo y padecerlo. Conductores que no respetan las señales de tránsito, se paran en las cebras e impiden que puedan pasar la calle quienes van a pie. Y están los que pitan por todo, con desespero, rabia o agresividad, cuando se forma un trancón, como si eso fuera la solución al caos vial. Están las personas que atraviesan las calles por cualquier parte, poniendo en riesgo su propia vida; muchas muertes hay por eso. También los numerosos motociclistas y ciclistas que han invadido los andenes para transitar o parquear sus vehículos, invadiendo el espacio público.

Si hubiera cultura ciudadana, las calles, andenes o parques no tendrían que barrerse; no habría ruido exagerado en muchos sitios, motos ruido, ni excretas de mascotas sin recoger, etc; y desde luego, menos agresividad e intoleranacia. Con cultura ciudadana, la gente saldría más a la calle, vendrían más turistas y se lograría una mejor imagen de ciudad, fundamental para su desarrollo sostenible.