Un buen servicio de aseo urbano implica el barrido frecuente de los espacios públicos, y la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en un relleno sanitario -mientras no existan otras opciones- que cumpla con todos los requisitos exigidos por las normas ambientales para el manejo correcto de lixiviados, gases, etc.

En este contexto, volvamos a hablar de El Carrasco, el relleno sanitario donde son depositadas diariamente, aproximadamente mil toneladas de basuras de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. Tiene una gran ventaja: su cercanía, y la topografía del terreno que facilita utilizar de su entorno el material de cobertura, dos factores que influyen sustancialmente en los costos del servicio. Me dicen que todavía hay espacio y capacidad para muchos años más.

En 1978 El Carrasco comenzó como botadero de basura a cielo abierto; no había ningún asentamiento urbano en su entorno. En 1985 cuando me desempeñaba como gerente de las Empresas Públicas de Bucaramanga, se compraron esos terrenos de aproximadamente 90 hectáreas, y con asesoría canadiense, si mal no recuerdo, se inició la construcción del relleno con la infraestructura y procesos exigidos por las normas de la época.

Volviendo al presente, por fallos judiciales El Carrasco debe ser clausurado, pero es indispensable un proceso de concertación entre jueces y el nuevo alcalde de Bucaramanga. Para un nuevo relleno sanitario, la UIS está elaborando los estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, de acuerdo a los actuales requisitos y normas para obtener las licencias respectivas. Y además de las grandes inversiones financieras necesarias, súmese el hecho de que nadie quiere tener un depósito de desechos sólidos en su vecindario, y un cierre repentino de El Carrasco generaría una emergencia sanitaria de graves consecuencias. Con calma pero sin pausa en la búsqueda de la solución más adecuada a este problema complejo, es lo más aconsejable.