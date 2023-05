En menos de seis meses ya se sabrá quiénes serán los próximos gobernadores, diputados, alcaldes y concejales de los respectivos departamentos y municipios del país. Por lo tanto, en lo regional hay que estar muy atentos a las propuestas y programas que expongan los candidatos y candidatas en los diferentes temas económicos, sociales y ambientales que sean definitivos para el desarrollo sostenible regional. Se espera además que sea una campaña con altura, sin ofensas, donde las buenas maneras se impongan y sirvan de ejemplo contra el sectarismo que tanto daño hace.

Algunos temas son muy relevantes y especiales para los municipios del área metropolitana- Bucaramanga, Foridablanca, Piedecuesta, Girón- con problemas y desafíos comunes para cuya solución es indispensable un trabajo en equipo, con muy buena planeación, coordinación, desarrollo y control de los proyectos a desarrollar.

Para hablar de algunos temas, comencemos por la inseguridad en donde para enfrentarla eficazmente, las autoridades de policía deben ser suficientes para que no de miedo salir a la calle por temor al agravio, la intolerancia por cualquier cosa, el hurto o el robo. Socialización y aplicación estricta del Código de Policía.

El problema del trasporte público y privado también debe estar en el foco de propuestas y soluciones. Un sistema de transporte público eficiente, seguro, rápido, cómodo, motivaría a muchos a no usar el carro particular, ni a otros a optar por la compra de motos. Ya casi entre carros y motos son 800.000 vehículos que han colapsado las vías de la ciudad especialmente en las horas pico. Con solo 80 agentes de tránsito en Bucaramanga, cuando se necesitan muchos más, es imposible acabar con el colapso en las vías, los andenes invadidos por motos y carros, sin desconocer la dura y admirable gestión realizada en los últimos meses por Carlos Enrique Bueno, Director de Tránsito de Bucaramanga.

Contratar más agentes de tránsito, como lo recomiendan las normas, no es un gasto, es una inversión, definitiva para la buena imagen de la ciudad ante propios y visitantes. No más motociclistas haciendo piques o expectáculos de desorden, no más motos-ruido acondicionadas para hacer ruido y aumentar la contaminación auditiva que enferma, estresa y genera violencia, circulando a velocidades de muerte. No más motociclistas violando todas las normas de tránsito. Fundamental los estímulos necesarios para que hayan más parqueaderos privados y se descongestionen las calles. Son muchos más los temas ciudad.