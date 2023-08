Esterilización y adopción

Una buena noticia para mejorar las condiciones de muchos perros y gatos- y de las hembras también- maltratados, abandonados, viviendo en condiciones muy precarias. Se trata del proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado de la República y pasa a la Cámara de Representas por iniciativa legislativa de la senadora animalista Andrea Padilla del partido Alianza Verde. Se titula, “Por la cual se crea el programa nacional de esterilización quirúrgica de gatos y perros como medida de salud pública y protección animal”.

Su implementación y acción de cumplimiento estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con los municipios, distritos y departamentos. Este programa que será permanente, se realizará principalmente a través de unidades quirúrgicas móviles, o en puntos fijos de los municipios, sus corregimientos y veredas. Se contará además con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades de competencia ambiental.

Las jornadas de esterilización estarán a cargo de profesionales con experiencia en la materia. Serán gratis para los residentes en estratos 1, 2 y 3 y económicas para los demás estratos. Se harán campañas de motivación y educación para estimular a las personas a hacer esterilizar sus mascotas; a partir del año 2027 será obligatorio. El costo de estos programas serán financiados en un 70% con recursos de la nación y el 30% por los entes territoriales.

La esterilización es fundamental para el bienestar animal. Pongo como ejemplo lo realizado en un corregimiento del sur de Santander. Costeadas por un particular sensible al tema, con tres jornadas de esterilización de perras y gatas al año a cargo de veterinarios con experiencia, se han hecho 1.547 esterilizaciones. Se realizan en la sede de la Junta de Acción comunal a donde acuden- previa promoción e información- los dueños de los animalitos de las veredas y el caserío. Ya no se ve un perro o gato abandonado, maltratado o ambriento. Por el contrario, ahora las mascotas son muy cudades y apreciadas por sus dueños.

En este contexto, se esperan propuestas sobre tema de protección animal a los aspirantes a las alcaldías, concejos, asamblea y gobernación. Para recalcar que muchos jóvenes hoy son ambientalistas y animalistas. Si quieren su voto, motívenlos también con propuestas de apoyo a los centros de protección animal, para la recuperación y adopción animal. Mucho por hacer todavía contra el abandono, el maltrato animal y el tráfico de fauna.