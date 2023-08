En las ciudades del mundo que se distinguen por la cultura ciudadana, el orden, el aseo, el verde, el respeto a la naturaleza, la seguridad, los sistemas de transporte públicos de alta calidad, etc., todo se debe a que se hacen cumplir las leyes, códigos, normas con eficiencia y prontitud. Y que bueno fuera que las próximas administraciones de los municipios del Área Metropolitana - Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Giron- crearan los cargos de inspectores cívicos, que con este u otros nombres los hay en ciudades famosas y atractivas del mundo.

En Bucaramanga, por ejemplo, un inspector cívico asignado para cada una de sus 17 comunas, debidamente preparado, entrenado y motivado, recorriendo diariamente la comuna asignada, observando lo que ocurre en diferentes aspectos, y si ve alguna anormalidad, avisar de inmediato a la Secretaria correspondiente, a la Policía, al líder comunal y a la entidad correspondiente, para que actúen rápido, serían innumerables los problemas resueltos con prontitud, impactando positivamente la cálidad de vida, la estética e imagen de la ciudad y la confianza ciudadana.

Desde luego, deben ser funcionarios entrenados, preparados y motivados. Conocer a profundidad el Plan de Desarrollo del municipio para el cuatrienio respectivo; haber estudiado el respectivo Plan de Ordenamiento Territoral (POT) para verificar que se esté cumpliendo a cabalidad y desde luego, conocer el Código Nacional de Policía para gestionar la acción de los uniformados del CAI correspondiente cuando una situación lo amerite. También el contacto con los agentes de tránsito. Es un hecho común que la mayoría de ciudadanos cuando ven algo anormal no saben a donde acudir o llamar, o cuando logran comunicarsen por lo general no hay una respuesta rápida y efectiva o simplemente no la hay.

Un inspector cívico recorriendo la comuna avisando sobre la basura sin recoger; sobre residuos en parques y zonas verdes impactando el ambiente; el semáforo dañado, las señales de tránsito degradadas y los huecos viejos y nuevos para tapar en las vías; el ruido de los equipos de sonido a todo volúmen; los atentados tan comunes contra los árboles; la publicidad ilegal con avisos, afiches, volantes colocados en árboles, postes y muros y avisos metálicos atravesados en los andenes; el habitante de la calle en situación crítica y los perritos abandonados; la invasión de los espacios públicos; las fuentes peligrosas de contaminación atmosférica, etc.

La lista de problemas cotidianos que amerizan soluciones prontas es muy larga. Con inspectores cívicos recorriendo calles y gestionando soluciones, se crea más confianza de la comunidad en los gobiernos municipales.