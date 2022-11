Muy oportuno el informe de competitividad correspondiente al presente año elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), organización privada de reconocida trayectoria y cuyo objeto principal es la articulación de estrategias de corto, mediano y largo plazo para lograr mejoras sustanciales de competitividad en el país. Destaca las profundas y complejas brechas y retos estructurales en educación, en lo laboral, en infraestructura, y en internalización y transformación productiva.

No sobra repetir que los sistemas educativos de excelente calidad y cobertura universal han sido la clave fundamental de los países que se destacan en el mundo por haber logrado altos niveles de desarrollo económico y social. Muy buena calidad de vida, bajo desempleo, órden, seguridad, y cultura ciudadana, etc.

En Colombia falta mucho por hacer y mejorar en el sistema educativo en muchos aspectos; se excluye a un número reducido de colegios y universidades privadas y de establecimientos educativos públicos. Es una revolución educativa que debe comprender el llamado nivel prescolar, la primaria, el bachillerato y la formación universitaria, que debe lograr fortalezas y conocimientos modernos y actualizados en las diferentes profesiones, complementado con lo que se denomina habilidades socioemocionales- empatía, simpatía- y fortaleza en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( TIC ). Súmese la educación ambiental contra el cambio climático.

Duro saber por ejemplo que el país está catalogado en América Latina entre los de más bajo nivel en el dominio del idioma inglés sin el cual se pierden numerosas oportunidades laborales en el país y en el exterior. Es además fundamental para fortalecer el crecimiento del ecoturismo o turismo de naturaleza para extranjeros por estar el país posicionado en el mundo como el segundo en biodiversidad y el primero en especies de aves.

Y otro dato desalentador emitido recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es que entre sus 34 miembros, Colombia después de Turquía es el país con más jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis). Son aproximadamente 3.1 millones entre los 14 y 28 años. No estudian por sus limitaciones problemas economicos, y no trabajan porque no han podido prepararsen para la vida laboral. Urgente un sistema de educación que además de excelente calidad, sea gratis en los establecimientos públicos para los más necesitados. No hay alternativa contra la desigualdad y la inequidad, origen de muchos problemas.