A seis días de las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, podríamos decir que la suerte está echada. Y el primero de enero próximo comenzará un nuevo período de cuatro años donde los electores esperan que los ganadores cumplan con sus promesas y programas de campaña, sin olvidar los principios de una filosofía oriental: compasión, moderación y humildad.

Y volvamos a insistir en algunas de las expectativas existentes en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga para su sostenibilidad fiscal, ambiental, económica y social.

En lo fiscal: manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. Cero corrupción. Ahora, en un mundo hiperconectado e hipertransparente, no hay nada oculto. Gobernar con principios, valores, ética, rectitud, transparencia y honorabilidad, es la fórmula para salir bien; como se dice, para poder mirar al hijo de frente, a los ojos.

En lo ambiental: defensa y protección del Páramo de Santurbán, gran fábrica de agua. El agua primero; sin agua no hay vida, no hay desarrollo, no hay bienestar. Las guerras del futuro serán por el agua.

Prioritario, reverdecer los municipios. Sembrar los 300.000 árboles que faltan. Ya se está comenzando, pero falta mucho por hacer. No más podas extremas e innecesarias como la que se han hecho en la carrera 27 y en la Ciudadela Real de Minas; y nadie dice nada. En alerta todos por la conservacion de los bosques de los Cerros Orientales y los de la escarpa occidental de la meseta, los pulmones verdes de la ciudad. Hoy se valoriza la tranquilidad y el verde de las urbes.

Aire puro: no más fuentes tóxicas fijas y móviles. No más ruido: no más motos-ruido, perifoneo, negocios, bares y discotecas que incumplen el Código de Policía en este aspecto. En aseo: estimular y exigir la separación en la fuente de las basuras, para el reciclaje y la economía circular.