Maestra ejemplar

No sobra repetir que un sistema educativo de excelente calidad en todos los niveles- preescolar, primaria, secundaria y superior- es la fórmula que han usado los países que hoy están en los más altos niveles de desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental.

En el país falta mucho por hacer al respecto y este objetivo debe ser una política de Estado prioritaria de todos los gobiernos, en donde desde la niñez y en la juventud, todos y todas puedan acceder a educación y conocimientos adecuados y de alta calidad para su vida y futuro laboral cada dia mas complejo, incierto, y exigente. Duele saber qué hay aproximadamente tres millones de los llamados “ninis”, jóvenes de ambos sexos que ni estudian ni trabajan. No estudian por sus limitaciones económicas, y no trabajan por no estar capacitados. Muy compleja esta situación que agudiza la desigualdad social con sus graves consecuencias.

En este contexto es de resaltar la labor de la organización Finsocial que en uno de sus objetivos busca estimular y reconocer el desempeño de los maestros y maestras que complementan su misión con actividades innovadoras entre sus estudiantes. Como bien lo informó Vanguardia, la educadora Rosalba Flores, de la Institución Educativa Dámazo Zapata de la ciudad, fue seleccionada con la máxima distinción como la “Profe 10” del país, por sus proyectos innovadores con sus alumnos: huertas caseras, bilingüismo, plan lector y colectivo radial. Para este concurso participaron 2.000 docentes del país.

Muy buen ejemplo para los educadores pues son fundamentales para ayudar a lograr en muchos aspectos el mejoramiento individual y colectivo de la sociedad. Y que bueno que el tema ambiental y ecológico de tanta importancia se intensifique con más educación ambiental como lo manda la Constitución Política. Como ejemplo, programas con el estudiantado para la Economía Circular, con acciones de selección o separación en la fuente de, plásticos, cartón, papel, vidrio y metales, para su posterior reciclaje.

También, donde sea posible, programas de siembra y conservación de árboles para el reverdecimiento y calidad del entorno. Y nada de tener animales de monte en casa. La lista de posibilidades con programas ambientales en centros educativos es larga y urgente de realizar; el tiempo se agota por el cambio climático y el calentamiento global con sus efectos desastrosos en muchas partes del mundo.