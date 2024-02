No bajar la guardia

Con la debida anticipación el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( IDEAM ), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrrollo Sostenible, había pronosticado que a partir de diciembre pasado comenzaría en el país el fenómeno de El Niño con sus olas de calor extremo y la ausencia de lluvias con sus graves efectos como el riesgo de incendios y la escasez de agua en centenares de municipios y zonas rurales.

Y comenzaron los incendios de bosques y páramos que necesitaron décadas para formarsen y necesitarán otras más si de verdad se realiza un plan gubernamental serio y oportuno para repararlos o reforestarlos, con los recursos financieros necesarios y desde luego con la dirección técnica adecuada que es necesaria para ecosistemas especiales como los páramos y los bosque andinos y tropicales.

Pero contrario a lo pronosticado y advertido, fue noticia nacional la falta de acciones previas y concretas por parte del gobierno, como el fortalecimiento de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ), y los Cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios de todo el país sin personal y equipos suficientes; tampoco helicópteros suficientes con sus pilotos listos para actuar de inmediato, ni estrategias adecuadas para prevenir o evitar incendios. Tampoco hubo campañas de información para motivar a la ciudadanía a ser cuidadosa, no quemar pólvora, no quemar basura ni hacer fogatas, ni quemas rurales, y desde luego a vigilar y denunciar para su captura a los pirómanos causantes de incendios.

Ahora se espera que regresen las lluvias para iniciar la recuperación de los páramos afectados que no sobra insistir y repetir, con los bosques son las fábricas de agua. Y no esperar más para la reforestación de numerosas cuencas hídricas estratégicas de quebradas y rios que abastecen de agua a numerosos municipios y regiones del país. Reforestar y no deforestar haciendo aplicar las leyes y normas al respecto debe ser una propósito superior del gobierno nacional, gobernadores y alcaldes. También las Corporaciones Autónomas Regionales Ambientales son fundamentales. Se necesita mas educación y motivación ambiental en estos temas.

Y en lo regional: el Páramo de Santurbán fundamental para dar agua a millones de personas, debe ser fuertemente vigilado, protegido y conservado en toda su extensión. Que el incendio en el páramo de Berlín sirva de advertencia.