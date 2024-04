Agua para todos

Opinión de Hernán Clavijo Granados.

La Estrategia de Acción Unificada del departamento de Santander, contempla 4 pilares fundamentales que serán la base para lograr resultados tangibles que le aporten al bienestar de los santandereanos: Infraestructura, Internacionalización, Agua y Desarrollo Sostenible.

En esta ocasión me referiré al agua, elemento fundamental de altísimo impacto desde lo económico y lo social. En lo que va corrido del año, hemos podido ver cómo el fenómeno del niño, entre otros factores climáticos, han reducido de manera significativa los aportes de las cuencas abastecedoras de los embalses y las captaciones de las principales empresas de servicios públicos – no solo de acueducto sino también de energía – amenazando con racionamientos en diferentes zonas del país. Esto, ha puesto en aprietos no solamente a las empresas, sino también a los usuarios que son, en últimas, los directamente afectados por deficiencias en el suministro y posibles aumentos en las tarifas. En Bogotá, miles de usuarios han tenido que vivir, en carne propia, la dificultad que, según cifras del Ministerio de Vivienda, viven más de 12 millones de personas en el país que no cuentan con una adecuada prestación del servicio de acueducto. En el caso del Área Metropolitana de Bucaramanga, aunque el Acueducto Metropolitano cuenta con reservas suficientes para mantener su prestación en óptimas condiciones, hay aproximadamente 10.000 viviendas que se encuentran por fuera del área de prestación de servicio; muchas de ellas en zonas de protección o de alto riesgo no mitigable, y algunas, especialmente en los corregimientos que, por su ubicación, no cuentan con la infraestructura requerida o no cumplen con las condiciones para la instalación del servicio (por ejemplo, la existencia de una solución para el manejo de las aguas residuales). Lo mismo ocurre en gran parte de los municipios del país y, en el caso de Santander, es algo que debemos atender con urgencia.

Con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales, los entes territoriales, las empresas de servicios públicos y la participación de actores del sector público, privado con el apoyo de la banca y los organismos de cooperación, debemos encontrar diferentes tipos de soluciones que permitan atender no solo los sectores urbanos que cuentan con infraestructura de redes, sino también los centros poblados y las zonas de difícil gestión que no cuentan con ella. El reto está en poder gestionar los recursos para la inversión en infraestructura y, por supuesto, un esquema técnica y económicamente viable de operación.