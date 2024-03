Confiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad

La transición energética es un concepto que, hoy en día, se aborda con una ligereza que puede ser riesgosa para la estabilidad económica del país. En Santander, la industria de los hidrocarburos representa cerca del 30% del PIB del departamento, genera empleo directo e indirecto y es la fuente de financiación de programas tan fundamentales para el bienestar de la comunidad como el PAE. Si vemos el panorama nacional, encontramos que una parte significativa de los ingresos del país, y de su correspondiente redistribución a las regiones, se encuentra asociada con este sector. El Gobierno Nacional ha promovido de forma enfática la importancia de llevar a cabo la transición energética – con lo cual estoy de acuerdo – sin embargo, en algunas de sus declaraciones, parece desconocer el valor del sector para la sostenibilidad económica de la nación. Quisiera referirme a tres puntos en este sentido:

En primer lugar, es importante garantizar la confiabilidad en la generación de energía. No contar con las fuentes de gas para respaldar la operación de las plantas térmicas representa un riesgo significativo para la estabilidad de nuestro sistema. En este sentido, no adelantar nuevos procesos de exploración es una irresponsabilidad, no solo económica, sino frente a la soberanía energética de Colombia.

En segundo lugar, no podemos utilizar una energía que no se encuentra disponible. En la planeación de las fuentes de energía a 2032, la UPME supone la entrada en funcionamiento de granjas solares y proyectos eólicos más de 17.000 MW, desconociendo la dificultad en los procesos de licenciamiento y consultas previas, la insuficiencia de la regulación existente en la materia y, sobre todo, la inestabilidad jurídica alrededor de las políticas de inversión en el país.

Por último, y no menos importante, la sostenibilidad – y en este punto me refiero más a la sostenibilidad económica que a la ambiental – del país y, en especial, de los territorios que hoy por hoy dependen del sector hidrocarburos. Según cifras del Centro Regional de Estudios de Energía, reemplazar los ingresos del sector hidrocarburos, por ejemplo con el sector agro, requeriría un crecimiento de 42 veces el tamaño actual del sector (4.200% de crecimiento).

Debemos trabajar con lo que tenemos hoy; hacer un plan responsable y técnicamente viable para utilizar los recursos existentes (petróleo, gas, biocombustibles) para garantizar la calidad de vida de las personas y lograr una transición segura hacia otras fuentes no convencionales de energías renovables.

Por Hernán Clavijo G.

