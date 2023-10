Mañana termina este largo proceso electoral y, al finalizar la tarde, tendremos nuevos gobernantes en las regiones por los próximos 4 años. Las encuestas de favorabilidad de nuestros actuales mandatarios evidencian el profundo inconformismo de nuestro departamento con los gobiernos salientes, y la expectativa del cambio parece ser el común denominador de la ciudadanía. Sin embargo, la vida sigue y, con nuestros nuevos gobernantes, debemos resolver los famosos “pendientes históricos” que nos aquejan.

Durante el último año, hemos tenido que sufrir la consecuencia de tratar de cambiar la realidad de manera súbita, con la promesa de un futuro próspero donde todos vivimos sabroso, sin tener en cuenta los grandes avances que como sociedad hemos logrado en nuestra historia reciente. Las posturas polarizadoras de quienes promueven el cambio, solo han logrado generar incertidumbre y preocupación frente a la sostenibilidad de las empresas, la generación de empleo y la competitividad de las regiones; si no, pregúntenle a la USO si la postura radical anti-extractiva suena tan atractiva ahora. Pero no todo está perdido.

Comienza una etapa en la que podemos construir sobre lo construido. Una etapa en la que el país se construye y se gobierna desde las regiones. El momento de criticar y atacar al mandatario de turno (y a los demás candidatos) se terminó. Ahora tenemos la obligación de hacer un muy buen empalme y rescatar los avances logrados por las anteriores administraciones para así garantizar una rápida ejecución de los proyectos estratégicos de la región. Si esto no se hace, seguiremos llenando los anaqueles con estudios y diseños de obras que nunca podremos conocer.

Invito a nuestros alcaldes electos, y al nuevo gobernador a trabajar juntos por un Santander próspero y competitivo. Les aseguro que nos va mejor a todos si en su primer año de gobierno empiezan a ejecutar lo que ya está diseñado y no a diseñar proyectos nuevos. Necesitamos obras, necesitamos empleo, necesitamos construir vivienda y garantizar el acceso a los servicios esenciales para todos. Creemos en un Santander seguro y lleno de oportunidades, con educación de calidad y con empresas pujantes que jalonen el desarrollo. Aquí estamos los ciudadanos para apoyarlos en esa misión; aquí estamos los que no queremos ser parte del problema sino parte de la solución. Por favor no se desconecten de la ciudadanía. Los elegimos para construir un futuro prospero y estaremos ahí para respaldarlos.

NOTA: Ojo con el tarjetón. No se aceptan tachones, ni enmendaduras, ni candidatos inhabilitados.

hernanclavijo@gmail.com