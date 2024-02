Nuestro propósito superior

El día de ayer, por iniciativa de la Gobernación de Santander, se llevó a cabo la primera Cumbre Regional por el Agua en la Universidad Pontificia Bolivariana. El evento, que contó con la presencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación, entes territoriales, organizaciones de la sociedad civil, corporaciones autónomas, empresas públicas y privadas, e instituciones del orden regional y nacional, tenía como objetivo principal generar un espacio de diálogo entre los diferentes participantes entorno a un tema que nos compete a todos: el agua.

“El Agua” es un ingrediente tan esencial para la vida, que debe ser analizado desde múltiples ópticas y, por este motivo, aplaudo que se generen estos espacios con el respaldo y liderazgo del departamento. En mi opinión, hay algunas reflexiones que vale la pena recoger de este encuentro:

1. El Gobernador Juvenal Díaz Mateus hace un llamado a la articulación entre las entidades nacionales, regionales, locales y la empresa privada para consolidar esfuerzos y priorizar proyectos estratégicos de saneamiento básico para el departamento, que se puedan ejecutar en el corto plazo y, sobre todo, que cuenten con los recursos económicos para su desarrollo.

2. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hace un llamado a proteger las cuencas hídricas receptoras del Área Metropolitana de Bucaramanga con la misma vehemencia que se protegen las cuencas abastecedoras y el páramo de Santurbán.

3. La viceministra Tatiana Roa, hizo un llamado a la concertación entre los diferentes grupos de interés, enfatizando en la importancia de reconocer a las comunidades que históricamente han ocupado los territorios.

4. Desde el sector privado, se reconoció la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales de la actividad industrial, ratificando el compromiso de las empresas con el uso eficiente de los recursos naturales, el rol del empresariado en la protección de los recursos naturales y la importancia de desarrollar proyectos que generen un impacto positivo en las áreas de influencia de las empresas.

Tengo sentimientos encontrados sobre lo ocurrido con algunos representantes de las organizaciones defensoras del agua: entiendo la frustración de no encontrar espacios de interlocución para ser escuchados y para aportar a la construcción de la gobernanza del agua en nuestra región, no obstante, la rebeldía no puede convertirse en irrespeto del evento, de los asistentes ni del Gobernador. Hay espacio para todos, pero con respeto. Que siga siendo el agua nuestro propósito superior.