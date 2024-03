Algunas personas creen que: “libertad es hacer lo que me da la gana”, pero eso no es posible y nunca lo será, porque los derechos de una persona terminan donde comienzan los de los demás. En nuestra sociedad el hombre realmente no tiene libertad porque existe un sistema de control, muy efectivo, que implanta en nuestra mente creencias limitantes. Nuestras diferencias son domesticadas por la educación; la televisión nos hipnotiza con sus mensajes subliminales; las publicaciones de los medios justifican nuestras razones para tener miedo; los políticos manipulan la opinión por medio de mentiras; las religiones dominan a las mentes infundiéndoles miedo y culpabilidad; la ciencia y la salud están enfocadas en aumentar sus ganancias y tenemos un sistema bancario corrupto que maneja la economía para sembrar pobreza.

Ser conformistas con este paradigma nos llevará a morir como una copia, sin sospechar siquiera quienes somos. Todos fuimos creados como seres únicos, con talentos diferentes y apariencias muy variadas, en eso consiste la maravillosa diversidad de la creación. Pero el miedo a “no ser como los demás” hace que, entre otras expresiones del rebaño, las mujeres luzcan como clones, con sus pelos largos planchados, sus incómodos zancos de tacón alto y sus vestidos apretados, todas ellas ciegas ante el dictado de la moda, que las enfoca en un consumismo desaforado.

Podemos liberarnos de esas desdichas con la comprensión de que existe una Ley Universal, la de “Correspondencia”, por la cual, con nuestros pensamientos atraemos lo que es semejante y afín. Esa ley actúa cuando la actitud de víctima atrae a su victimario y nuestros miedos más profundos se convierten en nuestra próxima experiencia. La vivencia es el camino difícil para trascender el miedo. Pero: “cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida”, si mentalmente cancelas los de miedo, juicio, culpa y apego y los sustituyes por pensamientos positivos y amorosos, verás florecer tu vida con los mejores resultados. Además, por ley de correspondencia el mundo exterior cambiará, si cada uno de nosotros cambia.