Balance y nuevos propósitos

¡Comenzamos un nuevo año! Es tiempo de realizar un inventario, igual que se hace en los negocios, pero esta vez yendo hacia el interior de nosotros mismos. Nos servirá para tomar consciencia sobre nuestros errores del pasado y formular nuevos propósitos que nos ayuden a construir un futuro mejor. Hay que dejar atrás todo lo que ya no nos sirva, comenzando por sacar aquellos recuerdos que continúen sumergiéndonos en el dolor y la depresión. Podemos hacerlo con este ejercicio: respiramos profundamente y con cada cada exhalación visualizamos como expulsamos los recuerdos dolorosos convertidos en nubes negras. Repetimos estas respiraciones hasta que las nubes hayan desaparecido completamente. Nos sumergimos en el corazón y desde allí perdonamos a quienes nos hicieron mal y eliminamos todo resentimiento. Seguidamente aceptamos con gratitud el aprendizaje que la vida nos trajo con estas experiencias

Es también necesario perdonarnos a nosotros mismos por habernos dejado ofender por algo que no era nuestro y si tal vez causado por la frustración y el desequilibrio de nuestro agresor. Además hay que observar nuestro interior y tomar consciencia de las veces que nosotros hicimos sufrir, o inconscientemente dañamos a alguien. Cometer errores es el método más efectivo de aprendizaje, pero es necesario descargar y eliminar la culpa por las ofensas y daños causados. Al final del proceso rematamos afirmando: “la próxima vez lo haré mejor. Una vez limpios visualizamos como una energía de color turquesa nos envuelve y sella nuestro ser para que nada negativo pueda afectarnos en adelante.

Entonces afirmamos “ahora estoy listo para cambiar”, he disuelto el pasado que ya no me servía y ahora el futuro me pertenece. Estoy abierto al cambio y mis propósitos se convertirán en realizaciones que me llenarán de satisfacción. Abrazo el cambio con alegría porque sentirme libre me saca del estancamiento y sana mi cuerpo y mi mente. Ahora estoy despierto para continuar mi camino atrayendo las mejores oportunidades de progresar, que yo mismo crearé enfocando mi mente acompañada de emociones que vibren en confianza y gratitud.