El poder de crear es nuestro

Nos enseñaron que “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza”, pero nadie nos explicó cuál era esa herencia que nos hacía semejantes a Él. Me propuse averiguarlo y, después de una inútil búsqueda por muchos caminos, fueron las palabras del Maestro Jesús las que me alertaron para cambiar de rumbo. “ El reino de los cielos está dentro de vosotros, y solo el que llega a conocerse a sí mismo podrá conocer a Dios. Pero si no os conocéis a vosotros mismos estaréis sumidos en la pobreza y seréis la pobreza misma”. Esta es una cita del evangelio según Tomás (discípulo de Jesús) encontrado en 1945 en la gruta de Nag Hammadi, en Egipto. Estas palabras del Maestro revelan la imposibilidad de encontrar a Dios a través de lo externo: religiones, iglesias, creencias prefabricadas o rigurosos mandamientos. La conexión del hombre con su Creador es algo tan natural e íntimo que no necesita intermediarios, solo se requiere alcanzar la frecuencia adecuada para sentir lo que es el amor y la perfecta confianza en Aquel que nos dio la vida.

Interiormente he comprendido que haber sido creados “a imagen y semejanza de Dios” significa ser receptores de su poder divino para crear. Este poder existe en potencia en todos los humanos, pero necesita el soporte de una consciencia despierta capaz de imaginar beneficios, en vez de pedir soluciones visualizando problemas. Si deseas algo personal para ti, relájate, respira profundamente y, con los ojos cerrados dirige tu mirada hacia el centro de la cabeza (glándula pineal) y siente el corazón, así haces contacto con el poder de la chispa divina que vive en ti. Luego concentrada la atención en tu interior enfocas el pensamiento en aquello que deseas, añades la emoción que brota del corazón y usa la imaginación para visualizar detalladamente esa creación antes de entregarla al universo. Da gracias. Advertencia: hay que abstenerse de hacer creaciones para otros, estarías violando su libre albedrío.

Habrá muchos que, por ignorancia, estén creando lo que no desean. Ocurre porque fijan pensamiento y sentimiento en sus carencias, en donde les duele, en lo que odian y en sus resentimientos y traumas, así estarán creando más de lo mismo. Pero nunca es tarde para aprender: aporten su dedicación a desechar pensamientos y emociones negativas, cámbienlas por positivas, una mente limpia crea siempre lo mejor. ¡Que así sea!