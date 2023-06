A partir de la explosión de bombas atómicas lanzadas a dos ciudades japonesas, nuestros vecinos galácticos decidieron vigilar mas de cerca a la Tierra para evitar una posible guerra nuclear que la destruyera, lo que perturbaría también el orden en los mundos vecinos. Ante la visión de naves extraterrestres en nuestro cielo los líderes mundiales fijaron su intención en adquirir esa alucinante tecnología espacial. Para lograrlo, comenzaron por negar oficialmente la existencia de los OVNIS, y los testigos que afirmaban haberlos visto se enfrentaron a burlas, persecuciones y hostigamiento. La industria cinematográfica colaboró con producciones que infundían miedo a los extraterrestres, emoción que caló muy hondo en el inconsciente colectivo. Toda esta planeación tenía como objetivo quedar ellos libres para investigar esa codiciada tecnología con exclusividad, por eso solapadamente se apropiaron de algunas naves accidentadas para copiarlas mediante ingeniería inversa.

Hay que tener en cuenta que la raza humana no es exclusiva de la Tierra, también habita en planetas como las Pléyades o el sistema de Tau Ceti. Nuestros hermanos galácticos nos llevan una ventaja técnica y evolutiva de miles de años y desde luego han buscado la forma de ayudarnos, pero chocan siempre con nuestra faceta mas agresiva. Por eso los visitantes concretaron una entrevista con el presidente D. Eisenhower en California y de allí salió un acuerdo, firmado por el presidente, que se convirtió en un proyecto ultra secreto archivado como “Red Light”. Este acuerdo aprueba que los extraterrestres nos ayuden trayendo como regalo bebés portadores de su genética avanzada, ellos dejarían un legado apropiado para sacarnos de la ignorancia y ampliar nuestro horizonte. Se acordó que esos bebés serían adoptados y criados como niños normales.

Entre los bebés recibidos llegó Nikola Tesla, quien con su genio y creatividad inventó la tecnología del siglo XXI. Según sus propias palabras “mi labor fue prepararlos para que se convirtieran en una civilización galáctica”. Según la Enciclopedia Británica: “Tesla recibía burlas y críticas porque aseguraba que tenía comunicación con extraterrestres”. Otros detalles pueden leerse en la biografía de Tesla titulada “Wall of Light” de Arthur Mattheus. Y en Exopolitics Today el Dr. Michael Sallas publica el documento del acuerdo firmado por Eisenhower y además incluye una entrevista a Jerry Wills, otro de estos bebés super dotados, que fue depositado en la Tierra mas recientemente. Ese video tiene el título de: “¿Are extraterrestrials dropping babies to help humanity?”