Del matrimonio entre la Física cuántica y la genética nació la Epigenética que vino a rectificar una creencia falsa muy arraigada. Anteriormente se creía que la genética heredada, con sus secuelas de debilidades y enfermedades, no podía ser modificada. Bruce Lipton, neurocientífico, doctor en biología celular y abanderado de la Epigenética nos explica cuáles son los resultados de los muchos años de investigación que precedieron a esta innovación: “¡Amigo, no son tus genes, sino tus creencias las que controlan tu vida! En el momento en que transformas esas creencias y pensamientos que te incapacitan, reescribes tu química interna. Ese cambio repercute en tu cuerpo a nivel atómico y altera sus células. Ensaya borrando la creencia de que no puedes hacer algo, reemplázala por un “yo puedo” y verás la magia del resultado”.

“Nuestro cuerpo es una comunidad de microorganismos que viven gracias al apoyo mutuo y son impulsadas por la energía proveniente de cada átomo”, dice el Dr Lipton. “Tenemos más de 50 billones de células que son entidades vivientes y cada una emite su frecuencia particular. También cada pensamiento o palabra emana vibraciones que atraen, o alejan las frecuencias externas. Envía una frecuencia negativa y te devolverá más negatividad, porque cada vibración busca conectarse con su igual. Vemos como el mal genio de una persona contagia mal genio a los demás”. Si la frecuencia que emiten tus pensamientos es igual a la de otra persona, esa conexión será armoniosa y agradable, pero si choca con una frecuencia opuesta, esta inmediatamente será rechazada. Estas son las causas de las simpatías y antipatías.

Recapitulación: “Tu ADN y tu genética puede ser modificados si trasmutas tus creencias y pensamientos negativos limitantes. Tú mismo creas tu realidad, no como resultado de una genética buena o mala, sino por medio del uso del poder de tu mente, ya que es con pensamientos conscientes que construyes tu vida y sanas tu cuerpo. Los genes reflejan solo tu potencial, ellos no tienen poder para definir tu destino”.