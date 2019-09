Mientras los santandereanos seguimos lamentándonos por nuestra falta de infraestructura, los paisas han celebrado ya la inauguración del nuevo túnel que los conecta con su aeropuerto internacional, José María Córdova, en Rionegro. Ese túnel les ahorrará media hora de camino a los viajeros y facilitará el contacto con Medellín a las empresas y fábricas que se han mudado a Rionegro, buscando limpiar el ambiente altamente polucionado de su capital.

Taladraron la montaña para hacer un túnel que es el más extenso del continente americano, con 8,2 kilómetros de largo y que además entra dentro de la categoría de los más largos del mundo. La idea de conectar a Medellín con su segundo piso, Rionegro, había nacido décadas atrás, después de la construcción del aeropuerto. Al principio pareció una idea desmesurada que parecía imposible, luego, con la unión de voluntades, esfuerzo y tesón, no solo han llevado la obra a su consecución, sino que han podido hacerlo en el tiempo y con el presupuesto originalmente planteado. La construcción del ahora apodado “el túnel más moderno de Suramérica” se inició en el 2011, estuvo en receso durante dos años y ha quedado listo para servir a la comunidad.

Hay una diferencia entre los antioqueños y los santandereanos. Lo sé porque estuve casada con paisa y viví en Medellín por 18 años. Mientras aquí y en el resto del país cada cual va por su lado rumiando sus posibles ganancias personales, para el antioqueño la prioridad es el beneficio de su región que traerá progreso para todos, saben que en la unión está la fuerza y no escatiman esfuerzos para alcanzar sus metas. Los santandereanos se amedrentaron ante el proyecto del túnel a Cúcuta, mientras los paisas, calladamente, no solo construyeron el suyo, sino que, ya está en obra un segundo túnel que separará las vías de ida y retorno y será entregado en el 2022. Ellos no replican, ni se quejan, solo se ponen de acuerdo para actuar y alcanzar sus objetivos.