Todo cambio externo comienza en el interior de cada ser. Si deseas crear un mundo ideal, este no se manifestará mientras tengas enfocado tu periscopio hacia el exterior para tratar de cambiar a los demás. Así, solo lograrás que tu vida transcurra sentado sobre el cactus que sembraste. Tenemos los líderes que merecemos y a menos que nos esforcemos por merecer mejores gobernantes la situación no cambiará. Entonces deja de ser torre de control para vigilar y juzgar a los demás, crees que si luchas por cambiar lo que otros hacen mal, las cosas mejorarán. ¡Pero no es cierto! Existen personas adictas a la corrupción y al crimen porque el rencor, el odio y la avaricia los azuza. Ese no es tu problema, si lo fuera tendrías potestad para cambiarlos.

Hay una ley universal que advierte: “donde fijes tu mente, eso crecerá”. Si enfocas tus pensamientos en repasar hechos deshonestos y crímenes atroces, aunque sean ajenos, estarás propiciando que estos se incrementen. La sabiduría consiste en aceptar todo aquello que no puedes cambiar, así sufrirás menos y verás como tu entorno se transforma en la medida en que tu cambias. Si el propósito de cada uno fuera enfocarse en su propio interior para dar lo mejor de si mismo, tendríamos una sociedad amable donde la cooperación supere al egoísmo y la ambición de llenarse los bolsillos sea reemplazada por el deseo de servir. Ese sería el mundo ideal que todos merecemos.

En nuestros días estamos asistiendo a la terminación de un día cósmico de 26.000 años y al nacimiento de otro ciclo semejante. A nuestra galaxia le corresponde ahora un cambio dimensional para elevarse en la escala evolutiva universal. Si deseas acompañar a tu planeta en este salto cuántico, que ya está en proceso, debes concentrarte en tu trabajo interno. Busca hacer contacto con la inteligencia de tu propio corazón y desde allí tendrás la guía para eliminar tus miedos y nacer al amor. Nada mas necesitas aportar para cambiar tu realidad y la del mundo.