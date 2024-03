Si revisamos con atención cuáles han sido las soluciones que al problema de movilidad ha planteado el alcalde Luis Francisco Bohórquez, su inocuo comité de movilidad y su díscolo Director de Tránsito, encontramos que no existe una política pública de movilidad, diseñada y planificada a largo plazo, que intente dotar a la ciudad de sistemas alternativos de transporte o de mejorar los existentes. Y no me refiero a la construcción de obras de infraestructura vial, que ya sabemos para qué sirven y que entre tanto se construyen agudizan la crisis; me refiero a planes de contingencia vial (no formales, reales), a más control efectivo del tráfico por los agentes encargados, al estudio e implementación de contraflujos en horas pico, a señalización y guía para los conductores alrededor de las obras, a la implementación controlada por alféreces de la denominada “ola verde” en horas pico también, al desestímulo no represivo sino persuasivo del uso del automóvil (un día de la bicicleta por ejemplo) y, por supuesto, a la socialización de una cultura de respeto por el ciclista y el peatón, a la implementación de las ciclorrutas, que prometió y no cumplió, que debió pintarlas la ciudadanía sobre la 27.

Nada de eso existe en la administración del alcalde “social”. Ni políticas públicas, ni ideas audaces que logren conjurar los retos que plantea la urbe.

Lo que sí abunda en esta administración y en su Dirección de Tránsito es la improvisación, la falta de socialización, los reversazos y las decisiones represivas que amenazan con sancionar económicamente a los infractores. Nada de soluciones. Solo “bolillo social” y una política “cosquillera”.

De “bolillo”, porque parte de pensar que la falta de una cultura vial y ciudadana se soluciona con sanciones; y “cosquillera”, porque en lugar de proponer soluciones y liderar respuestas desde lo público, se limita a meterles la mano a los bolsillos de los ciudadanos, con decisiones como la “abrogación” de la prescripción de las sanciones de tránsito, las fotomultas y ahora con las mal llamadas multas automáticas vía Runt.

¡Esto de “social” no tiene nada!