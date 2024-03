Negocios de familia

Tal y como lo habíamos advertido hace unos meses, cuando Hugo Aguilar quedó en libertad, la familia Aguilar llegará unida a las elecciones para disputarle al Partido Liberal el billonario botín del Contrato Plan que manejará el próximo gobernador de Santander. Para los Aguilar “el palo no estaba para cucharas”. En frente tienen una poderosa maquinaria multipartidista, encabezada por liberales, aceitada y disciplinada, con un candidato fuerte política y financieramente, que ha intentado mediante emotivos mensajes publicitarios desviar la atención de las acusaciones en su contra y difundir un voz a voz que lo da como seguro ganador, todo lo cual pudo haber hecho que se prendieran las alarmas en la casa Aguilar.

Es también probable que la unión se haya planeado desde el comienzo. Desde tiempos de Sun Tzu se sabe que toda guerra se basa en el engaño del rival y eso lo tiene claro el jefe del clan.

Al escribir esta columna aún no sabemos cuál será el candidato de “la familia” a la gobernación de Santander, pero sea cual fuere, es posible extractar algunas conclusiones. La primera es que no se trata de ningún acuerdo programático ni ideológico, por una sencilla razón, los Aguilar no tienen diferencias ideológicas, ni programáticas, es pura y simple estrategia electoral. Que nuevamente “la familia” se enfrentará a “la maquinaria política” por la gobernación. Los mismos actores políticos que desde hace una década gobiernan a Santander volverán a disputarse el poder en la gobernación. Es decir, una familia enfrentará en las urnas a una alianza multipartidista. Suena raro, pero así es la política colombiana.

De ser Díaz el ungido, Aguilar padre deberá retractarse de todo lo que dijo de él. Lo que no queda claro es el retorno de la multimillonaria inversión que hicieron en sus campañas el exgerente de Panachi y el señalado exlobista de las EPS en el Congreso, solo por simple estrategia, a no ser que esperen que esa inversión retorne del erario. ¿Les alcanzará a los Aguilar esa unión para derrotar a su poderoso rival?

Amanecerá y veremos.