Magia en la UIS

La semana pasada se llevó a cabo la elección del representante de egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, la institución de educación pública Superior más importante y prestigiosa del oriente colombiano. El proceso, que fue todo virtual, a través de la plataforma web de la universidad, requería inscripción o actualización previa de datos de los egresados que quisieran participar en la elección de uno de los nueve representantes que elegirán rector en Noviembre próximo. Una vez inscrito, al egresado le debía llegar a su correo una contraseña para ingresar y votar.

Tres candidatos participamos del proceso. Dos, que aunque egresados de la UIS, no trabajamos allí, hicimos campaña con todas las de la ley. El otro que sí trabaja allí y que buscaba su reelección, no hizo campaña alguna. O por lo menos no se le vio.

Durante la inscripción se recibieron denuncias de egresados que no pudieron actualizar sus datos por un error desconocido del sistema que invitaba a llamar a un teléfono que nadie contestó.

Otros denunciaron que una vez hecha la inscripción no recibían su contraseña a pesar de que el sistema les decía que ya había sido enviada a su correo.

Las denuncias más graves ocurrieron los días de la elección. Varios egresados interesados en participar no pudieron hacerlo porque el sistema les informaba que ya habían votado. Incluso les llegó certificado electoral.

El proceso era tan vulnerable que, cualquier persona con acceso a información básica de los egresados como número de cédula, fecha de nacimiento y programa de egreso, podía “actualizar” datos, informar un correo electrónico distinto y obtener así contraseñas para votar. ¿Pero...y quien podía tener acceso a esa información?

Así fue como en la UIS presenciamos la semana pasada el acto de magia más impresionante de los últimos tiempos en Bucaramanga: con una inusual e inaudita votación nunca antes vista, el desgastado y desconocido candidato que se quería reelegir, y que no hizo campaña, sacó del sombrero 887 votos y lo logró. ¡Verdaderamente impresionante! Felicitaciones al ganador. ¡Podría ser concejal!