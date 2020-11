Tienen razón los que se quejan de la inseguridad en la ciudad. Los habitantes de Bucaramanga nos sentimos inseguros, abandonados, a merced de la delincuencia que ahora anda motorizada.

Todos de alguna manera hemos padecido el problema en carne propia o en el relato de algún amigo o familiar, el único que no parece enterarse es Don Juan Carlos. No el abdicado rey de España, sino... Don Juan Carlos... el ingeniero.

Tiene razón mi amigo Pedraza, compañero de tribuna: la ciudad es un caos. ¡Un desorden total!

Yo esperé de buena fe que pasará el confinamiento, creyendo que era eso lo que impedía ver la gestión, el gobierno, las capacidades administrativas de Don Juan Carlos, pero no; me equivoqué, no era eso.

La ciudad está al garete. Para lo único que parece servir el gobierno municipal es para ubicar y darles puestos y contratos a sus amigos, a los familiares de sus amigos y a las novias de sus amigos.

Mi hermana trabaja allá. Lo logró por mérito propio. De seguro le cobrarán mi opinión.

La ciudad clama por resultados, no solo por programas rimbombantes e ineficientes para solucionar. Es que gobernar no es solo decir que se hace, es hacer, solucionar y en eso el gobierno de Don Juan Carlos está en deuda. Tengo la mejor opinión del alcalde, pero gobernar a la ‘Bonita’ y sus problemas, con todo lo que eso implica, está más allá de una mera opinión o percepción.

Hay tiempo, y estoy convencido que hay voluntad para hacer lo mejor y enderezar el rumbo. Pero están dormidos y camarón que se duerme...

Ya es tiempo Don Juan Carlos, es justo y necesario. ¡Hasta los bumangueses ateos dirán amén!

Basta ya de idealizar a la ciudad, se requiere mejorar indicadores concretos en materia de seguridad.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para ver resultados? Para que la delincuencia no siga haciendo las suyas como Pedro por su casa.

Con usted también es señor comandante de la Mebuc... ¿solo jíbaros de barrio?... ¿y los ladrones?

P.S.: Paz y gloria perennes en la tumba del Precursor de la Paz H.S.U.