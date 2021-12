Al momento de escribir esta columna me encontré de repente inmerso en un auténtico dilema dialéctico; una especie de encrucijada literaria en la que no sabía cómo titularla, si “Duque El Generoso”; “Duque El Libertario” o “Duque El Avispado”.

Lo pensé por las características del presidente Duque, su agenda legislativa y su forma de gobernar.

Por ejemplo por la “ley mordaza”, el articulito que la bancada de Duque en el Congreso introdujo en el proyecto de ley anticorrupción de autoría del Gobierno para sancionar con hasta 10 años de prisión y multas de hasta $1.359 millones a quienes profieran injuria o calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos, pero además estableciendo la creación de un fuero extraordinario de protección para estos.

Como era de esperarse, ante el escándalo que provocó tremendo mico en medios y organizaciones internacionales como la FLIP por considerarlo un grave atentado a la libertad de prensa, Duque tuvo que recular y anunciar que objetará su propia ley. Eso y la ley que endurece las penas para quienes protesten me hizo pensar en titular esta columna “Duque El libertario”. Luego cuando lo escuché proponer un aumento del 10,07 % al salario mínimo, el más alto en 100 años de historia republicana, cambié de opinión. ¡Duque no es solo libertario, es generoso, social! – Me dije- ¡Ni el mamerto izquierdoso del López Pumarejo, ni el populista del Rojas Pinilla osaron tal grado de generosidad, de magnanimidad... de grandeza con los trabajadores colombianos! ¿Pero, qué tan real es ese 10,07% de aumento? -me pregunté- Me bastó mirar entonces que los registros técnicos hablaban de “aumento nominal” y “aumento real” para saber que el aumento “real” era solo del 4,77%. Luego revisé y encontré que el llamado “aumento real” tampoco era real, pues ni siquiera lograba compensar la devaluación del peso frente al dólar en el último trimestre. Quedaba debiéndole a cada trabajador 4,1%. Luego pensé que un aumento desproporcionado del salario mínimo podría traer mayor inflación y graves consecuencias para los empresarios. Entonces me pregunté ¿pero y por qué mejor no reducir las tasas de usura de los microcréditos a las Pymes? ¿Por qué hacer que los trabajadores paguen la pérdida de su poder adquisitivo con sudor y no que los banqueros reduzcan su ganancia? ¡Concluí entonces que el salario mínimo no aumentó realmente; que Duque no es ni libertario ni generoso ni avispado... sino simplemente ¡mentiroso!