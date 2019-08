El impostor es locuaz desde chiquito. Enredador y encanta bobos. Conoce mejor que nadie el arte de engañar, producto de una rara mezcla entre eso que sus pares los gamines llaman “calle” y todo lo que escucha y ve con atención. Es inteligente, acomodado, egoísta y ególatra al mismo tiempo.

El impostor no tiene amigos, tiene socios. Pasajeros e intermitentes como su afecto por ellos, que muta a odio dependiendo de si sirven a sus intereses y propósitos. Es un lobo solitario, feroz y despiadado, insolente. Desprecia y ataca todo cuanto no puede tener, someter o seducir.

A diferencia del mitómano, el impostor no se cree sus propias mentiras, sabe que lo son, las usa para sus fines.

No tiene afecto natural, de requerirlo puede sacrificar o devorar a su propia madre. Por una extraña condición hormonal y genética protege a su prole masculina con su vida o su libertad. No obra igual con las féminas, es casi misógino.

¡Miente, cínicamente! Señala a los demás con un dedo mientras tres de los suyos apuntan hacia él.

Suele ser el aberrante producto sicológico de un progenitor alcahueta y otro autoritario. Es malcriado, caprichoso, hace pataleta por todo lo que no satisfaga su deseo, que es su “razón”.

Es cerrazónico, obcecado, terco, intransigente. Funda su poder no en la autoridad que da el respeto, el liderazgo o la admiración por su inteligencia, sino en la violencia verbal y física, en el miedo. Nunca tiene colaboradores, tiene subalternos.

No tiene ninguna ética, pero la predica con vehemencia. El fin justifica sus medios. Si la ley se atraviesa en su propósito, simplemente la viola. No tiene remordimiento alguno. No es lógico, es absolutamente irracional, violento en sus modales, agresivo en su hablar, la negación de la estética.

El impostor obtiene su riqueza en la trampa, el engaño y el despojo, voltea tierras, especula, usurea, se anticipa, compra barato, cambia el uso, vende caro. Posa de honesto, sensible y ecuánime pero es en realidad codicioso, despiadado, inicuo; un error de la naturaleza y la política ¡Un impostor!