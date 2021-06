He intentado entender por qué razón los colombianos estamos tan “polarizados”. Por qué el miedo, la rabia y el odio gobiernan nuestra narrativa política; y más aún, nuestras decisiones políticas, llegando a inducir a la mayoría ciudadana a convalidar la corrupción, la inequidad, el nepotismo, la exclusión, la represión, el autoritarismo y la violencia del gobierno, anteponiendo a estos problemas el miedo a la “amenaza socialista” y descartando cualquier posibilidad de cambio en el rumbo del país.

Una de mis hipótesis es que Colombia sufre una tara política como secuela de un trauma psicológico colectivo que nos dejó la guerra; hábilmente aprovechado por un grupo de abusadores del poder para obtenerlo y aferrarse a él con el respaldo popular de una mayoría que -a consecuencia del miedo, la rabia y el odio que con sobrada razón siente- no logra discernir que está siendo manipulada.

Me refiero al trauma que nos provocó la guerrilla de las farc en la última fase de la guerra, cuando decidió narcotraficar, secuestrar civiles, extorsionar, realizar atentados y atacar a la población civil en su “guerra popular”.

Sumado a lo anterior, el autoritarismo cubano y la quiebra de Venezuela -producida en gran parte por los bloqueos y el embargo económico - permitieron a los sectores más reaccionarios de Colombia acuñar el término “Castro-Chavismo”, para sembrar en la ciudadanía la falsa idea de que socialismo, izquierda y progresismo equivalen a la violencia de las farc, el autoritarismo cubano y la pobreza venezolana; lo cual es absolutamente falso. No son lo mismo socialismo, comunismo ni progresismo.

Esta idea fue sembrada intencionalmente en el subconsciente político del colectivo nacional a través de los medios de comunicación para convencernos que cualquier posibilidad distinta al modelo económico y político, corrupto y autoritario que nos gobierna desde hace un siglo nos expondrá a la “amenaza socialista”.

Países tan liberales, pacíficos, prósperos y respetuosos de la propiedad e iniciativa privadas como España (Rodríguez Zapatero), Francia (Mitterrand) o Inglaterra (Tony Blair) han tenido gobiernos socialistas y progresistas con resultados exitosos y muy diferentes a las experiencias cubana y venezolana.

Si no logramos entender el trauma y su manipulación seguiremos temiendo al cambio. No hay que temer si no al miedo.