La última vez que Juaco marchó lo hizo en una marcha contra la corrupción que promovió un expresidente, irónicamente señalado de corrupto, por allá por el año 2017. Esa vez lo expulsaron de la marcha por llevar unos carteles que parecieron ofensivos a los organizadores. Los carteles decían: “no más falsos positivos; no más agro-ingreso seguro; no más chuzadas; no más compra de votos con notarías”

A diferencia de Juaco, Toño su hermano, nunca ha marchado. Piensa que eso de marchar es de revoltosos, se considera un ciudadano dócil y obediente que no participa de esas cosas. Sin embargo, Toño se queja a diario en redes sociales de las decisiones que adopta el gobierno con complicidad del congreso que él ayudó a elegir, pues le parecen injustas e inequitativas las políticas sobre salarios, pensiones e impuestos, en especial porque dice él, gran parte de lo que el estado recoge por impuestos se lo roban los políticos –que no pagan impuestos o pagan muy poco- por eso le parece injusto que quieran llenar ese faltante con más impuestos para los ciudadanos.

Juaco y Toño se informan de modo diferente. Mientras Juaco lee libros de historia y artículos críticos divergentes, Toño solo lo hace por las redes sociales y los noticieros de televisión.

Es por eso que aunque Joaco y Toño están inconformes con muchas de las decisiones del gobierno que les parecen arbitrarias, injustas y perjudiciales, Toño a diferencia de Joaco no protesta, ni marcha, ni reclama, pues vio en los noticieros y en las redes que esa reforma es para salvar al país y que el que marche es un revoltoso promotor del odio. Toño que se ha informado por otros medios sobre la causa, origen y propósito real de aquella reforma, está resuelto a marchar, pues alguna vez leyó en un libro de filosofía política que en la democracia existe el legítimo derecho a protestar contra leyes y políticas injustas, que eso no lo convierte en un revoltoso y que desobedecer y rebelarse contra decisiones y leyes injustas no es un delito, sino un derecho fundamental de todo ciudadano.