Es sabido que en política el manejo de la información es clave, en especial en coyunturas políticas como la actual.

Por eso me di a la tarea de analizar una de esas tantas afirmaciones difundidas por estos días en medios de comunicación y redes sociales con el fin de verificar que tan cierta puede ser:

Que “Petro es el responsable de lo que está ocurriendo”.

Aunque el líder político ha expresado algunas opiniones sobre el tema, lo cierto es que no convocó ni promovió este paro. Tampoco marchó ni participó de las protestas, quizá previendo que se tratara de una trampa de sus adversarios para culparlo de lo que sucediera. Su posición se ha limitado a hacer análisis de la situación, llamados a la no violencia y ofrecer al presidente su mediación, incluso dijo que el paro debió cesar cuando se retiró la reforma tributaria. El propio Sergio Fajardo, su rival político le felicitó, y dijo: “lo que está pasando en Colombia no es por Petro, ni por Maduro, ni por el ELN”.

Pero si de encontrar responsables políticos se tratara, deberíamos comenzar por decir que si bien el Florero de Llorente en esta ocasión fueron los “huevos de Carrasquilla” y su fallida reforma tributaria, dos de las principales causas esenciales de la falta de plata que alegó el gobierno para presentarla podrían ser: las exenciones que hace dos años le hizo Duque a las grandes empresas por vía de reforma tributaria y los grandes casos de corrupción que han desfalcado las arcas del Estado.

De manera que en ambos aspectos el único responsable sería el mismo gobierno en cabeza de Duque, su ministro y su fiscal, por haber hecho esas exenciones, por no parar el chorro de la corrupción y por presentar una reforma regresiva e inoportuna en plena pandemia. Absurdo. Una verdadera prueba de su inexperiencia y torpeza política.

No se le puede hacer un tacto rectal a un león con hambre y esperar que no pase nada.

Dice Harari: “el control gubernamental de los medios de comunicación impide que los ciudadanos se den cuenta de la verdad. Mediante su monopolio sobre los medios, la oligarquía gobernante puede acusar repetidamente de sus fracasos a otros y desviar la atención hacia amenazas externas, ya sean reales o imaginarias”.

Juzguen ustedes.