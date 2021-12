Hace unos días tomándome un Cappuccino en el tradicional Café Cervantes, ubicado en una de las esquinas de la hermosa plaza Luis Carlos Galán de la Ciudad Bonita, comentábamos con un amigo cómo en política nada es lo que parece.

Cómo las arcanas y simulacras del poder ajenas a los profanos nos hacen en ocasiones ver buenos a los malos y malos a los buenos, amigos que son enemigos y viceversa. Un auténtico juego de intrigas, lealtades, intereses, negocios y traiciones. Esa es la política desde tiempos inmemoriales.

Decía mi amigo que para entender la matrix política y su funcionamiento hay que estar dentro de ella y que incluso muchas veces estando allí dentro, había cosas vedadas, únicamente accesibles para el más alto nivel.

Una especie de hermandades secretas con niveles jerárquicos de conocimiento y poder herméticos. Es por eso que no me sorprende la elección de Fredy Anaya como contralor de Santander.

Para entender su elección hay que conocer y entender lo que ahora llaman el algoritmo del poder en Santander. De Anaya se dice que se enriqueció con la política, es decir que utilizó la política para su beneficio personal y familiar contratando con sus empresas con entidades bajo su control.

Sus detractores también le señalan de haberse enriquecido con el denominado “volteo de tierras”, como muchos otros honorables prohombres y patriarcas de por aquí.

Su elección como Contralor nos muestra que estamos lejos de poder cambiar la matrix con emociones y que en política, es más fácil unir alrededor de intereses que de emociones.

Quienes le conocen me dicen que es muy inteligente y excelente ser humano, que conoce al dedillo el funcionamiento de la administración pública, por eso; y como quiera que desde hace mucho tiempo decidí no dividir al mundo entre buenos y malos, ni atenerme a los rumores sino a las decisiones judiciales y en materia de gestión pública a los resultados, es decir a los hechos, espero de nuestros nuevos y buenos liderazgos que se opusieron con vehemencia a su elección que hayamos aprendido la lección; y del nuevo contralor, que aproveche la oportunidad que -según me dicen mis fuentes- ansiaba y ahora tiene para limpiar su nombre dándole a Santander los resultados esperados.

“No hay cuña que más apriete que la del mismo palo” dice el refranero popular. No vaya y sea que la matrix arroje un error esta vez.