Cuenta Plutarco que Julio César, emperador de Roma, advertido sobre la infidelidad de su segunda esposa Pompeya Sila, miembro de una aristocrática y poderosa familia romana, una vez resuelto a divorciarse de ella, fue aconsejado por su madre Aurelia acerca de la inconveniencia política de tal decisión de cara a los intereses y propósitos del futuro dictador.

César, quien era hombre prudente replicó el consejo de su madre diciendo: “La mujer del César no solo debe ser virtuosa, tiene que parecerlo”.

Recordé esta anécdota con ocasión del multimillonario contrato que por cerca de 3.200 millones de pesos (para mercados) le dio el alcalde Juan Carlos Cárdenas al pastor Ricardo Parra, hijo del dueño de un famoso supermercado de Floridablanca y quien fuera candidato a la alcaldía de ese municipio con el apoyo de Rodolfo Hernández y del mismo Cárdenas.

Si bien la buena fe en Colombia se presume, lo que nos obliga a suponer que el contrato fue adjudicado con total transparencia y que el pastor Parra ganó ese jugoso contrato en franca lid, no menos cierto es que se ve muy mal en una administración que dice tener por bandera la transparencia en la contratación pública, que sea precisamente un socio político de la pasada campaña electoral quien se haya ganado el jugoso negocio.

¿No era acaso precisamente eso lo que criticaban en sus adversarios políticos “corruptos”, Rodolfo Hernández, los miembros de la LIGA, Juan Carlos Cárdenas y el mismo pastor Parra en campaña?... ¿que se aprovechase el poder para favorecer a los amigos con contratos?

Recuerdo también que prometieron no mentir.

¿Están seguros que para la adjudicación de este millonario contrato no mintieron ni están mintiendo?

Acaso no dijo Jesús: “¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano”.

Y no escribe Pablo: “Todo me es lícito, mas no todo conviene”.

César, Jesús y Pablo lo dicen todo.