La tercera vía

Publicadas las últimas encuestas, los bumangueses parecieran haber sido deliberadamente introducidos en el falso dilema de escoger entre el continuismo del populismo ineficiente y la maquinaria política tradicional.

Esa idea es en mi sentir falsa. Porque no solo existen esas dos posibilidades. Hay más alternativas.

Siempre he desconfiado del experimento aquel en el que al ratoncito lo meten en una jaula con dos únicas salidas. El pobre ratón no se percata de que por encima de él no hay techo y que es más lógico salir por ahí con un pequeño salto, que por las dos alternativas que ve más evidentes y fáciles, las que de manera casi obvia se le ofrecen intencionalmente con ese propósito: inducirlo a escoger entre dos males que le llevaran a dos escenarios igual de peores: el caos o la corrupción.

Siempre he desconfiado de los dilemas en blanco y negro, de las “alternativas” polarizadas, más en el caso de Bucaramanga, en el que la ciudad ha llevado la peor parte en la guerra personal que tienen casada el continuismo con la política tradicional.

No he querido entrar a descalificar ética o moralmente ninguna de las propuestas para no hacerle el juego al populismo, es una contienda electoral; y cada campaña, cada candidato, tiene su estilo de juego, eso es válido.

Lo que sí quiero decirles a mis lectores es que no coman cuento, el mundo no existe en blanco y negro, la política tampoco, por más que algunos estén interesados en pintarlo así en estas elecciones. Es más diverso, colorido, plural, alternativo. Pienso que desde esa última percepción una decisión electoral puede resultar más ecuánime, más racional, más fiable.

Propongo para ello la construcción de una tercera vía que saque a la ciudad de ese falso dilema, con una mezcla de liderazgos jóvenes, independientes y con experiencia, una combinación híbrida de la fuerza de la estructura, el voto de opinión y el mejor producto electoral, que saque a la ciudad del caos y garantice el no retorno al pasado.

La diversidad nos permite escoger mejor.