Me di a la tarea de asistir a dos foros de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga organizados uno por el sindicato de empleados públicos en el auditorio de Fenalco; el otro, por el grupo de jóvenes Gente Sol en la ciudadela Real de Minas. Al primero de los eventos asistieron todos, excepto Claudia López, Jaime Beltrán y Juan Carlos Cárdenas mientras que al segundo llegaron todos incluido Cárdenas, ausentándose nuevamente López y Beltrán.

Tuve así oportunidad de escuchar algunas de las propuestas y posturas de los candidatos asistentes frente a diversos temas de ciudad y sobre todo de evaluar sus capacidades lógicas y argumentativas para transmitir sus ideas.

Luego de verlos y escucharlos concluí que por ejemplo Toledo, el candidato de la Unidad Alternativa y a quien no conocía, tiene un estilo académico y unos planteamientos muy interesantes. Lamenté que no tenga opción real de ganar.

Que el ex gerente de la clínica San Luis, Sergio Prada creció mucho como candidato, un discurso elegante, claro, enérgico y sereno me hicieron pensar que de no ser por los traspiés electorales y la torpeza política de su mentor habría sido un buen candidato de unidad alternativa.

Los que mas experiencia y conocimiento de la administración pública demostraron fueron en su orden: Sergio Isnardo Muñoz, Freddy Anaya, Pedro Nilson Amaya y Ariel García, este último a quien tampoco conocía dejándome una grata impresión por su carisma y experiencia aunque un poco corto de palabras.

Los más cancheros en manejo del auditorio Sergio Isnardo y Freddy Anaya su espontaneidad provocó risas, rechiflas y aplausos del público. No pasan inadvertidos.

El más “curtido”, por un juicio un tanto subjetivo, mítico y en mi criterio, algo injusto: Freddy Anaya, con Sergio Isnardo demostraron ser los que más saben de ciudad y tener los proyectos más ambiciosos.

Los más lógicos y coherentes Muñoz, Toledo y Prada.

Los más emotivos: Los Sergios.

Todos demostraron respeto, cordialidad, educación. Aunque hubo sátira política no hubo insultos.

Cárdenas habló poco, supongo que no tenía mucho que decir excepto que era... el candidato de Rodolfo.