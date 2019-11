¿Marchar o no marchar?

Alguien me preguntó esta semana si iba a marchar el 21 de noviembre. Me dijo que eso de las marchas y los paros era de “mamertos” izquierdosos y revoltosos que solo querían desestabilizar al país. Le dije que en un país de pobres con ínfulas de ricos ese era el mejor pretexto para mantener el estado de cosas, que si pensaba que el país iba bien, no lo hiciera, pero que si le parecía injusta alguna de las cosas que le iba a mencionar definitivamente cambiara de parecer y marchara, pues no se trataba de ideologías, sino de justicia social y ciudadanía.

Transcribo aquí algunas de las preguntas que le formulé:

¿Le parece que con $800 mil un padre de familia honrado y trabajador puede pagar el arriendo o la cuota de la hipoteca, servicios públicos, alimentación, educación y salud de su familia?

¿Le parece razonable que un trabajador pague aportes obligatorios a pensión durante casi toda su vida y que la edad de jubilación siga subiendo tanto que nunca logre pensionarse?

¿Le parece justo que miles de pequeños contratistas del Estado (trabajadores sin garantías laborales, violadas por el mismo Estado) tengan que pagar aportes obligatorios a salud sobre el 40% de su remuneración?

¿La parece bien que se estén asesinando a niños, líderes sociales, indígenas y activistas políticos por el solo hecho de levantar su voz para reclamar los derechos de los pobres y despojados?

¿Le parece bien que un pequeño grupo de familias se queden con los grandes negocios del país, se roben la plata, se insolventen y luego todos tengamos que pagar el hueco fiscal?

¿Está bien que este país cobre peajes cada 50 km y que no tengamos buenas vías pero si buenas cámaras de fotomultas?

¿Le parece bien que nuestras cárceles estén llenas de pobres y los grandes delincuentes estén bronceándose en Miami disfrutando de sus fortunas?

Si respondió negativamente a cualquiera de estas preguntas, usted debería marchar; -le dije- si no lo hace, probablemente usted sea un sociópata, egoísta y mal ciudadano, o más patético... un pobre que se cree rico.