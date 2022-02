Secretos de una vagina

Siempre he pensado que los hombres más poderosos no suelen ser vencidos fácilmente por otro de su mismo género sino por una mujer. Y no lo digo por la fuerza del primero, sino por la inteligencia de la segunda.

¡Y más en política!

Desde los relatos bíblicos de la reina hebrea Ester y el rey persa Asuero, el de la también judía Débora y el general Asirio Sísara, a quien decapitó luego de dormirlo con leche y amores liberando a su pueblo Israel, o el del triángulo amoroso de la egipcia Cleopatra con Marco Antonio y Julio César durante la república romana, o el caso de Agripina hermana de Calígula, esposa del emperador Claudio y madre del pirómano Nerón, el de Napoleón Bonaparte y Josefina, y más recientemente en el siglo XX el de Marilyn Monroe, muerta en extrañas circunstancias y quien según informes desclasificados de la CIA mantuvo un tórrido romance con el asesinado presidente de los EE.UU. Jhon F. Kennedy, o el affaire del príncipe Carlos de Inglaterra con Camila Parker y la posterior muerte de su esposa Diana de Gales; siempre se han sabido las nefastas consecuencias de mezclar amor, sexo y política.

La historia ha demostrado que no pocas veces los encantos femeninos han destruido imperios, provocado guerras y derrocado reyes.

Ese parece ser el caso de la familia Char, que desde Barranquilla y liderada por su patriarca el libanés Fuad Char ha logrado construir un imperio económico y político que hoy es dueño del Junior de Barranquilla, de almacenes y emisoras Olímpica, constructoras, etc. que lo convirtieron en el clan político más poderoso de la Región Caribe Colombiana, con presidente del senado (Arturo Char) y candidato presidencial Alejandro (Alex) Char a bordo.

La semana pasada, Aida Merlano exrepresentante a la cámara de quien se sabe fue amante de Julio Gerlein, un gamonal político de la costa que le lleva 40 años de edad y quien simultáneamente mantuvo un affaire con Alex Char, el hijo favorito del patriarca Char, exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato presidencial por la coalición Equipo Colombia, prendió el ventilador desde Caracas acusando a la familia Char de desviar recursos a través del pago de millonarias coimas pagadas por contratistas que finalmente eran destinados para comprar votos y ganar elecciones.

Pero además, Merlano Acusa a los Char de actuar como un clan mafioso que secuestra, desaparece y asesina personas para mantener su poder político.

Por ahora el imperio y la candidatura Char están amenazados por una mujer, que con sus encantos logró lo que la fiscalía no ha podido o querido hacer en años, conocer los secretos de los Char por dentro, lo que podría cambiar radicalmente el panorama político colombiano de cara a las próximas elecciones.