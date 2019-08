La conocí hace mas o menos siete años, cuando presentábamos un programa de televisión regional llamado “Derecho y Revés” en el que todos los días discutíamos los problemas jurídicos, sociales y políticos del país y la ciudad junto con Humberto Salazar, Duván Rincón, Oscar Flantrmsky y por supuesto, ella, la presentadora del programa, la hoy candidata a la gobernación de Santander Ángela Hernández.

Desde esa época ya mostraba unas extraordinarias habilidades retóricas e histriónicas que en algún momento me hicieron pensar que llegaría muy lejos. Por su perfil intelectual la proyecté presentando el noticiero o la sección de farándula en alguno de los canales nacionales.

Por su afinidad política y cercanía personal con el “Tuerto Gil”, el entonces gobernador Richard Aguilar y el Coronel Aguilar, sumadas a su particular belleza y carisma, no descarté que se convirtiera algún día en Señorita Santander.

Pero no fue así. De no ser porque, -no sé cómo, de qué manera- se las ingenió para convertirse en una de las consentidas del expresidente Uribe, nunca habría imaginado que llegaría a ser candidata a la gobernación de Santander. Pero ahí está y lo confieso: me cuesta creerlo.

O mejor; me toca creerlo. En el Uribismo; -tal y como a sus más disciplinados militantes y cuadros les ha quedado bien claro luego de la reciente entrega de avales incluidos algunos precandidatos locales a los que dejaron como a “las novias de Cali” (Cali, no Kally) y el mismo presidente Duque- es mejor tener el afecto y la confianza de Uribe que destacarse por inteligencia, méritos, experiencia, militancia o disciplina partidista.

Aplaudo que una aguerrida mujer como Ángela esté compitiendo con las tradicionales figuras masculinas por el primer cargo del departamento, pero no puedo ocultar mi preocupación porque una talentosa pero inexperta, joven pero cavernaria, idealista pero pragmática, carismática pero fanática, y sobre todo con una gran distancia entre lo que predica y lo que aplica llegue a gobernar a Santander. Mi más profunda admiración y respeto por todas las mujeres santandereanas, en especial por este talento de televisión.