El próximo sábado vence por enésima vez una nueva orden de un juez para que El Carrasco se cierre.

El Carrasco es el fiel reflejo de la mezquindad e ineptitud de la clase política de Santander que pese a llamarse “relleno sanitario” o “botadero a cielo abierto” ya no parece eso, sino un basurero político que demuestra que nuestros dirigentes siguen viendo en la gestión pública únicamente una oportunidad para hacer negocios y enriquecerse y que si la resolución de un problema público no les representa una ganancia directa o indirecta, deja de ser de su interés.

El tema que involucra a 16 municipios dejó de ser –pienso- un problema metropolitano y pasó a ser un problema departamental. Es decir, su resolución pasa necesariamente por el liderazgo que política y administrativamente quiera y decida asumir el señor Gobernador de Santander.

Lo escribo porque está visto que es más fácil hacer alinear a una fila de pulgas que lograr poner de acuerdo a por lo menos 5 de los 16 alcaldes involucrados. No hay ganancia, no hay interés.

Es que no hay derecho a que después de tanto tiempo con este problema que nos afecta a todos no hayamos sido capaces de encontrarle solución.

En Floridablanca por ejemplo, su alcalde Miguel Ángel Moreno viene desestimando desde hace casi un año la propuesta técnica que con asesoría de las Unidades Tecnológicas de Santander le formuló una asociación de recicladores del barrio La Cumbre para realizar una prueba piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos. Un lote y 150 millones de pesos fue lo que pidieron. ¡Debe ser por aquello que no son la francesa Veolia!

Pareciese haber también un interés en dilatar la implementación de modelos de procesamiento y aprovechamiento de los residuos mediante la tecnología para favorecer el modelo tradicional de pagar por permitirnos botar la basura. Un negociazo que enriquecerá a unos cuantos políticos y a alguna trasnacional dueña de los botaderos (con socios políticos) mientras de otro lado encarecerá las tarifas en perjuicio de los usuarios.

Está claro que hay algunos interesados en que el problema no tenga solución, a los que además les sirve apremiar judicialmente el cierre del Carrasco, pero si a eso le sumamos el panorama político actual de Bucaramanga, con revocatoria de alcalde en curso y cerca a elecciones, no se les haga raro que por obra y lobby de estos mezquinos personajes la ANLA decida no prorrogar la vida útil del Carrasco y Bucaramanga deba afrontar la peor crisis sanitaria de toda su historia. Una crisis sanitaria parecida a la que le crearon a Petro en Bogotá con los camiones de recolección por haberle quitado el negocio a los políticos de siempre.

Quedan advertidos. No podemos esperar más de esta clase política.