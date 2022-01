Un café en las UTS

Hace unas semanas en un evento académico en las Unidades Tecnológicas de Santander, mientras esperaba sentado en el auditorio el inicio de la ceremonia, un amigo me abordó y me dijo en tono de broma y sátira: “ ¡A ver si escribe algo positivo, porque... pura crítica!”

-Esa es la función de la prensa, controlar y criticar al poder. Para aplausos los contratistas- le repliqué.

La frase me dejó pensativo. Luego reflexioné que si había algo positivo que destacar en nuestro departamento era precisamente la gestión y los resultados de Omar Lengerke en las UTS y me propuse comenzar el año con una columna “positiva”.

Se trataba de la ceremonia de graduación de la primera promoción de diplomados en Innovación y Emprendimiento ofrecido por la incubadora empresarial del Centro Académico para el Fomento del Emprendimiento (CAFE), órgano creado por Lengerke, rector de esa institución, que a través de la dirección de investigaciones y extensión institucional busca fomentar procesos de emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial, un proceso piloto de incubadora empresarial que este año y desde la academia logró consolidarse con el apoyo de la gobernación de Santander.

Por obvias razones, al evento asistió como invitado de honor, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, de quien supe apoyó el proceso de incubadora empresarial incondicionalmente mediante un convenio.

Por protocolo, en algún momento de la ceremonia tuve oportunidad de saludar de mano –y conocer personalmente- al tercer Aguilar. Siempre me ha gustado saludar de mano a las personas pues pienso que ese repentino y esporádico cruce de energías entre humanos suele decirnos mejor quienes somos. Como los perritos cuando se huelen.

¿Cómo le pareció el parque de Confines? -me preguntó, al tiempo que estrechábamos manos-

-Pues bonito- le contesté discretamente sorprendido.

Luego, a las afueras del hermoso campus universitario, volvimos a cruzarnos. Me saludó de nuevo diciéndome: “¿Cómo está la familia?”

-Bien- le respondí.

Ese día no me tomé un café en las UTS, pero concluí que si el futuro de nuestro desarrollo son la innovación y la tecnología, las UTS están llamadas a convertirse en la institución académica más importante de Santander y del Oriente colombiano. A cada quien lo que corresponde.

Felicitaciones a los emprendedores graduados y mi reconocimiento a esa gestión.

Al final me quedé con la duda de si el gobernador me estaba mamando gallo o me confundió con alguien, porque... ¡no conozco Confines!