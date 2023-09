Uribe, en el 2009, expresó ante el Congreso el concepto del “Estado de Opinión”, con el cual buscaba acomodar la gestión de las autoridades con la opinión pública o, al menos, con la mayoría, con el propósito de conseguir su reelección y retener el apoyo popular frente al auge de la oposición.

Sus oponentes, entre ellos Petro, y los medios de comunicación que no le eran adeptos, se enfrentaron con frenesí a esa idea, al considerar que con ella se propinaba un golpe directo a la estructura de la Constitución de 1991, al pretender desconocer al congreso, a las Cortes y a los órganos autónomas e independientes.

Ya en el poder, propuso las reformas de contenido social que anunció en campaña, pero su contenido ideológico y su intención de destruir lo construido, le generó la ruptura de la coalición que había formado fácilmente. Ahora, sin mayorías en el Congreso, recurre al “Estado de opinión” del que tanto le había reprochado a Uribe y con discursos populistas y mediáticos, acude a la movilización del pueblo en defensa de sus políticas sociales, como la anunciada para el próximo 27 de septiembre.

No significa ello, que el ciudadano carezca del derecho a intervenir en la formación de políticas públicas y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político; como el de expresarse libremente, siempre y cuando sus opiniones se canalicen por intermedio del órgano competente: El Congreso de la República. Ignorarlo o presionarlo de la manera como él busca, no solo va a generar una mayor polarización en el país, sino a incrementar el estado de inseguridad que padecemos y por la que no hace nada para superarla.

Ahora bien, la participación ciudadana es necesaria, lo grave es que las manifestaciones se organicen y financien con dineros del Estado, como se desprende del proyecto de decreto que publicó el Ministerio de Agricultura; o que se siga repartiendo el presupuesto en subsidios y dádivas por doquier, a punto que lleve a la juventud a no querer trabajar y a vivir de lo que le dé el Estado y luego cobrarlos con su voto, para conseguir la autocracia que busca.

Frente a esas intenciones, se espera que el Congreso de la República actúe con ecuanimidad y justicia, construyendo leyes que beneficien a todos sin distingo ninguno. Y a la Corte Constitucional que defienda el Estado de Derecho.