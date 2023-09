El próximo 29 de octubre se realizarán en Colombia las elecciones regionales, en las que se elegirán: gobernadores, alcaldes, concejales y ediles, momento que tiene el ciudadano para participar, con su voto, en la conformación, ejercicio y control del poder político.

En Colombia, para la elección de gobernadores y alcaldes se estableció el “voto programático”, mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos les imponen, como mandato, el cumplimiento del programa de gobierno que radicaron al momento de hacer la inscripción como candidatos, que promovieron en las elecciones para motivar el voto a su favor y que deberán desarrollar en su periodo de gobierno.

El castigo por el incumplimiento del programa de gobierno es la “revocatoria del mandato” que solo puede promoverse cuando hayan transcurrido 12 meses contados a partir de su posesión y que no le faltare menos de un año para la finalización de su periodo constitucional.

Significa que el plan de gobierno es fundamental en el proceso de elegir al candidato más idóneo para gobernar y un mecanismo esencial en la relación entre los aspirantes y los electores. De ahí la importancia de examinarlo antes de votar.

Por lo tanto, ese programa de gobierno debe contener: las metas que se comprometen a desarrollar en su periodo de gobierno; las acciones que se van a ejecutar para resolver los problemas existentes, de acuerdo con sus competencias (seguridad, empleo, salud, educación, etc.); la forma de aprovechar los recursos para lograr el desarrollo del municipio o del departamento y la posibilidad de verdaderas transformaciones que otorguen mejores condiciones de vida de sus habitantes. Vale decir, plantear iniciativas y propuestas claras, viables, dando a conocer las fuentes de los recursos que lo sustentan económicamente, de tal manera que el elector se identifique con él y lo distinga de aquellos que presentan los demás candidatos, solo así se puede elegir “el mejor programa por su contenido, oportunidad y conveniencia”.

La ley que reglamenta el voto programático (Art. 3º de la ley 131/1994) exige que el programa de gobierno debe ser publicado por el órgano oficial de la entidad territorial respectiva (Registraduría Nacional del Estado civil) o, en su defecto, por las administraciones departamentales o municipales donde se den a conocer los programas de todos los candidatos. ¿Han visto que aquella o estas hayan cumplido con esa obligación para informar al elector?

Lamentablemente el programa de gobierno pasó a un segundo plano, al darle más importancia a la publicidad, cuyo objetivo es vender un producto (la imagen del candidato), con mensajes vacíos, maquillados y engañosos, centrados en la apariencia y no en la realidad, pues lo que les importa es ganar las elecciones y no la prosperidad que da un programa bien diseñado y ejecutado por el más idóneo. Desafortunadamente esa propaganda llega a electores poco informados, que no les interesa la política o, simplemente, venden su voto al mejor postor.

El voto es un derecho, pero también es un deber que implica ejercerlo con responsabilidad. Ante el momento que vivimos, todos tenemos la obligación de decidir positivamente la elección del mejor programa de gobierno, capaz de resistir una rendición de cuentas y que sea eficiente en construir bienestar ciudadano. En otras palabras, en las manos de nosotros está el futuro de nuestro departamento y municipios: vote bien, no venda su voto, sus hijos se lo agradecerán.